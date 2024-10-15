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Vincenzo Montella: Tüm futbolcularımız Türk yüreğiyle oynadı

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#Uluslar Ligi#A Milli Takım#İzlanda
Vincenzo Montella: Tüm futbolcularımız Türk yüreğiyle oynadı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 15, 2024 07:00

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Uluslar Ligi'nde İzlanda'yı 4-2 mağlup ettiğimiz karşılaşmayı değerlendirdi.

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A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, tarihi İzlanda galibiyeti sonrası şu yorumu yaptı: “Takıma geldiğimden beri aldığımız en güzel galibiyetlerden biri, çok memnunum. Neden bu kadar çok mutluyuz çünkü çok zor şartlarda oynadık. 24 şutumuz, 4 golümüz var. Futbolcularımızın Türk yüreğiyle oynamaları beni gururlandırıyor. Çok gurur verici. İki maçta İzlanda’ya 7 gol atmak mutlu ediyor. Bu maç çok önemliydi. Kazanamasak bütün senaryolar farklılaşırdı. İkinciliği garantiledik ama biz birinci olmak istiyoruz. Hedefimize yaklaşıyoruz. A Ligi’ne gitmek istiyoruz. Doğru yoldayız.”

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BENiM GOLÜM ÖNEMLiYDi KEREM’iNKi DAHA GÜZELDi

İzlanda’ya attığı 1. golle milli takımı ayağa kaldıran İrfan Can Kahveci “Bizim genlerimizde var bu. Bir ilki başardık. Bu jenerasyon ilkleri başarmayı seviyor. Maçtan önce de, 1-0 geriye düşünce de inandık. Bu maçı kazanacağımızın farkındaydık” dedi. Yıldız futbolcu hem kendi hem de Kerem’in golü için ise şu yorumu yaptı: “Kaleci bizi izlememiş diyebilirim. Kerem, uzağa çok iyi vurur, ben yakına iyi vururum. Benimki daha önemli ama Kerem’in golü daha güzel diyebilirim.”

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#Uluslar Ligi#A Milli Takım#İzlanda

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