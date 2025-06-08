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Vincenzo Montella: 'Son derece gururluyum!'

Güncelleme Tarihi:

#Türkiye#Vincenzo Montella#ABD
Vincenzo Montella: Son derece gururluyum
Oluşturulma Tarihi: Haziran 08, 2025 01:24

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, ABD'yi 2-1 mağlup ettikleri hazırlık maçının ardından açıklamalarda bulundu.

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ABD'yi özel maçta 2-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımımızın teknik direktörü Vincenzo Montella, mücadele sonrası açıklamalar yaptı.

İşte Vincenzo Montella'nın açıklamaları;

"ÇALIŞTIĞIMIZIN DIŞINDA BAŞLADIK AMA..."

"ABD, çalıştığımızın dışında bir maç başlangıcı yaptık. Erken golü buldular. Ancak sonrasında geri dönüşü yaptık ve isteğimizi, arzumuzu sahaya yansıttık."

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"BURADA OLMAKTAN SON DERECE GURURLUYUM"

"Nereye gidersek gidelim Türk milleti arkamızda. Türkiye Milli Takımı'nı çalıştırmaktan son derece gururluyum. Dünya Kupası'na katılmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız."

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#Türkiye#Vincenzo Montella#ABD

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