Vincenzo Montella: 'Son derece gururluyum!'

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ABD'yi özel maçta 2-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımımızın teknik direktörü Vincenzo Montella, mücadele sonrası açıklamalar yaptı.

İşte Vincenzo Montella'nın açıklamaları;

"ÇALIŞTIĞIMIZIN DIŞINDA BAŞLADIK AMA..."

"ABD, çalıştığımızın dışında bir maç başlangıcı yaptık. Erken golü buldular. Ancak sonrasında geri dönüşü yaptık ve isteğimizi, arzumuzu sahaya yansıttık."

"BURADA OLMAKTAN SON DERECE GURURLUYUM"

"Nereye gidersek gidelim Türk milleti arkamızda. Türkiye Milli Takımı'nı çalıştırmaktan son derece gururluyum. Dünya Kupası'na katılmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız."