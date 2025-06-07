Vincenzo Montella: 'Performanslara göre karar veriyoruz'

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ABD ile özel maçta karşılaşacak olan A Milli Takım'da teknik direktör Vincenzo Montella, basın toplantısında konuştu.

İşte Montella'nın sözleri;

Tüm hazırlık maçlarımızı değerlendirdiğimizde bir mantık çerçevesinde yaptığımız ortada. Almanya'ya gitmeden önce de orada hazırlık maçları oynamıştık. Bu tarz maçlarda mağlubiyet bile bir şeyler öğretebiliyor.

EN İYİLERİ ÇAĞIRIYORUZ

En iyi futbolcuları çağırıyoruz. Ligdeki performanslara göre karar veriyoruz. Genel olarak hazırlığımız hep en iyiler üzerine olacak.

HERKES İÇİN YERİMİZ VAR

Herkes için yerimiz var milli takımda. Sezon sonu olmasına rağmen birkaç kişi fazladan getirdik. Kimseyi dışarıda bırakmak gibi bir düşüncemiz yok, o yüzden herkesi değerlendiriyoruz.