×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Vincenzo Montella: 'Performanslara göre karar veriyoruz'

Güncelleme Tarihi:

#Milli Takım#Montella#ABD
Vincenzo Montella: Performanslara göre karar veriyoruz
Oluşturulma Tarihi: Haziran 07, 2025 01:52

A Milli Takım'ın teknik direktörü Vincenzo Montella, ABD ile oynanacak maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

Haberin Devamı

ABD ile özel maçta karşılaşacak olan A Milli Takım'da teknik direktör Vincenzo Montella, basın toplantısında konuştu.

İşte Montella'nın sözleri;

Tüm hazırlık maçlarımızı değerlendirdiğimizde bir mantık çerçevesinde yaptığımız ortada. Almanya'ya gitmeden önce de orada hazırlık maçları oynamıştık. Bu tarz maçlarda mağlubiyet bile bir şeyler öğretebiliyor.

Gözden KaçmasınTFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu: Dünya Kupasına katılacağımıza inanıyorumTFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu: 'Dünya Kupası'na katılacağımıza inanıyorum'Haberi görüntüle

EN İYİLERİ ÇAĞIRIYORUZ

En iyi futbolcuları çağırıyoruz. Ligdeki performanslara göre karar veriyoruz. Genel olarak hazırlığımız hep en iyiler üzerine olacak.

HERKES İÇİN YERİMİZ VAR

Herkes için yerimiz var milli takımda. Sezon sonu olmasına rağmen birkaç kişi fazladan getirdik. Kimseyi dışarıda bırakmak gibi bir düşüncemiz yok, o yüzden herkesi değerlendiriyoruz.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Milli Takım#Montella#ABD

BAKMADAN GEÇME!