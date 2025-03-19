Vincenzo Montella, Macaristan maçı öncesi konuştu! 'İrfan Can Eğribayat'ı çağırmadık çünkü...'

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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve Milli futbolculardan Kaan Ayhan, Macaristan karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu.

MONTELLA'DAN İRFAN CAN EĞRİBAYAT CEVABI

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nnı yaptığı açıklamalar şöyle; 'Seçim yaparken form durumlarını takip ederek analizlerimizi yapıyoruz. En iyi durumda olan futbolcuları takip ediyoruz. Kapılarımız yeteneklere ve gençlere açık. Emre Mor'u 2.5 sene sonra kadroya kattık. En iyi olan kimse, onlar buraya geliyor. Genellikle olan futbolcularımızla ilgili konuşulmasını isterim. Olmayan futbolcularla ilgili konuşursak, olanlara saygısızlık yaparız. İrfan Can, çok iyi performanslar sergiledi son dönemde. Kaleci konusunu düşündüğümüzde, orada bir hiyerarşi vardır her ülkede. Takip ettiğimiz bir genç kaleci. Burada bir geleceğe illa sahip olacaktır. Bu sefer böyle bir karar aldık.'

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'BU SORUYA GÜLÜMSÜYORUM ÇÜNKÜ...'

"Kadroda 3'lü sistemde oynayan çok oyuncu var. 3'lü oynama düşüncesi var mı?" sorusuna ise deneyimli çalıştırıcı, "Bu soruya gülümsüyorum. Eskiden 3'lü oynadığımızda tam tersi sorulurdu. Genel iki maçı düşününce, 180 dakikalık bir maç var. 180 dakikada hem üçlü hem dörtlü oynayabilecek kapasitedeyiz." yanıtını verdi.

'TEK YÜREK, TEK BAYRAK OLMALIYIZ'

2007 yılından beri Macaristan'a karşı galibiyetimizin olmadığının altını çizen Montella, "Dürüst olmak gerekirse, geçmişi değiştiremeyiz. Her zaman şu ana konsantre olmaya çalışacağım. İyi bir takıma karşı oynayacağımızı söylemek isterim. 2007'den beri Macaristan'a karşı galibiyetimiz yok. İyi bir takım. Ben teknik direktör olduktan sonra Türkiye'de 4 maç oynadık ve 3 galibiyet, 1 beraberlik aldık. Tek yürek tek bayrak olmalıyız. Seyircimizin ne kadar artı güç olacağını biliyoruz. Tüm rekabetleri, takımları unutmalıyız. Bayrağı temsil ediyoruz. Birlikteliği görmek istiyoruz, bu da bizi heyecanlandırıyor. İstanbul'da olması da bizi ayrıca heyecanlandırıyor." ifadelerini kullandı.

'ARDA İÇİN HASSAS OLMALIYIZ'

Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler hakkında da konuşan İtalyan hoca, "Arda Güler konusuna gelince... Devamlılık olmazsa yüzde yüzünüzü veremeyebilirsiniz performans konusunda. Arda için hassas olmalıyız. Çok özel bir futbolcu. Gerçekten yeteneklerini hepimiz biliyoruz." dedi.

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'KENDİMİZİ KANITLAMAK İSTİYORUZ'

Rakip Macaristan ile ilgili değerlendirmeler yapan Montella, "Komple bir takıma karşı iki maç oynayacağız. Kurguları oturmuş, ne yapması gerektiğini bilen bir takıma karşı oynayacağız. Topları kapınca güçlü yanları var. Duran toplarda iyiler. Rakibimiz yüksek kaliteli maçları oynamaya alışık. Biz de kendimizi kanıtlamak, Uluslar A Ligi'ne çıkmak istiyoruz. En iyi şekilde hazırlanacağız." açıklamasında bulundu.

KAAN AYHAN: ‘UMARIM MACARİSTAN ADINA DAHA ZOR BİR MAÇ OLUR’

A Milli Futbol Takımı’nın tecrübeli isimlerinden Kaan Ayhan, “Hepimiz yarınki maçı düşünüyoruz. Çok önemli bir maç. Daha çok yarına odaklanıyoruz. Aklımızda tabii ki Dünya Kupası var. Uluslar Ligi’ne başladığımızda Dünya Kupası’na avantaj sağlayabileceğimiz için hedef koymuştuk” dedi.

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UEFA Uluslar Ligi Play-Off Turu’nda yarın Macaristan’ı konuk edecek A Milli Futbol Takımı’nda Kaan Ayhan, Rams Park Stadyumu’nda basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Galler maçına kadar namağlup gittiklerini belirten Kaan Ayhan, “O maçta elde ettiğimiz imkanları değerlendiremedik. Bizim işimize gelen 4 aylık bir ara oldu. Milli maçın ardından onu bir kenara bırakarak kulüpteki hedeflerimize odaklandık. Ben, mental olarak daha dinlenmiş bir milli takım gördüm. Ona göre hazırlanmaya çalışıyoruz. A Ligi’ne yükselmek istiyoruz, onu hak ettiğimizi düşünüyoruz. Zor bir maç, gülen taraf biz olmak istiyoruz” diye konuştu.

EURO 2024’ün ardından takımın hedeflerinden birinin A Ligi’ne yükselmek olduğunu dile getiren Kaan Ayhan, “Rakipten bağımsız olarak turnuva sonrasında bütün çalışmalar A Ligi’ne yükselmek içindi. Rakip kim olursa olsun aynı hedefle sahaya çıkacaktık. Onlar da yarın 1000’inci maçına çıkacakmış. Motivasyonları yüksek olabilir. İstanbul’da 2 sene sonra bir maç oynanacak. Bunun heyecanıyla birlikte taraftarla birlikte zor maç olacağını biliyorum. Umarım Macaristan adına daha zor olur” diye konuştu.

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‘ÇOK İYİ BİR YOLDAYIZ’

Takımdaki genç isimlerle ilgili düşünceleri sorulan Kaan Ayhan, “Büyük yetenekleri sadece bu kampta değil, 1,2 senedir gördüğümüz isimler var. Bu, beni sadece futbolcu olarak değil, Türk olarak gururlandırıyor. A Ligi’ne yükselmek istiyoruz. Yarınki rakibimiz bizden o konuda ilerde. A Ligi ile B Ligi arasında gidip, geliyor. Biz de buralara gelmek istiyoruz. Yeteneklere ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Söylediğiniz isimler (Yusuf Akçiçek) rakiplerimizin maçlarını izlerken göze çarpan isimler. Onlarla birlikte oynamak güzel duygu. Bizim de yararımız dokunursa bizim için de güzel olur. Çok iyi bir yoldayız. Arkadan yeteneklerin gelmesiyle birlikte ilerde daha başarılı bir milli takım görürüz inşallah” ifadelerini kullandı.

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‘AKLIMIZDA TABİİ Kİ DÜNYA KUPASI VAR’

Önceliklerinin yarın oynanacak Macaristan maçı olduğunu ancak gelecek hedeflerinde Dünya Kupası’nın da bulunduğu ifade eden tecrübeli savunmacı, şöyle konuştu:

“Hepimiz yarınki maçı düşünüyoruz. Çok önemli bir maç. Daha çok yarına odaklanıyoruz. Aklımızda tabii ki Dünya Kupası var. Uluslar Ligi’ne başladığımızda Dünya Kupası’na avantaj sağlayabileceğimiz için hedef koymuştuk. Tüm hedeflerimiz yarınki maç ile ilgili. Dünya Kupası’nın ABD’de olması turnuvaya heyecan katacak. Tekrar bir turnuvaya gidip, milletimizi coştururuz umarım.”

Son maçlar sağ bekte görev aldığını belirten Kaan Ayhan, “Son maçlar daha çok sağ bek oynamıştım. Sağ stoper pozisyonuna girebildiğim için avantaj olarak görüyorlar. Sistemde benim için değişen bir şey yok. Farklı pozisyonlar alıyorsunuz. Yarın hocamızın planı neyse onu elimden geldiği kadar yerine getirmeye çalışacağım” diye konuştu.

Sakatlığı olup, olmadığıyla ilgili gelen soru üzerine Kaan Ayhan, şu ifadeleri kullandı:

“Büyük bir sorun yok. Son ayların verdiği bir yorgunluk var. Hepimiz maçlardan sonra toparlamaya çalışıyoruz. Özel bir sorun yok. Sezon sonuna kadar gerekeni yapıp, sonrasında tatile çıkmayı düşünüyorum.”

‘SALLAİ’Yİ HEYECANLA BEKLİYORUM”

Takım arkadaşı Sallai ile yarın rakip olacakları hatırlatılan Kaan Ayhan, sözlerini şöyle noktaladı:

“Sallai ile idmanlarda direkt rakip oluyoruz. Hem güçlü hem de zayıf noktalarını biliyorum. Yarın maçta karşılaşır mıyız görmek lazım. Fiziğiyle, hızıyla öne çıkan bir oyuncu. O beni iyi tanıyor, ben de onu. Sallai’yi de yarın heyecanla bekliyorum.