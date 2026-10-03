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Vincenzo Montella: 'Kimsenin suçu yok, deneyim kazanıyoruz'

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#Milli Takım#Montella#Belçika
Vincenzo Montella: Kimsenin suçu yok, deneyim kazanıyoruz
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2026 00:05

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Belçika'ya 3-0 yenildikleri maçın ardından konuştu.

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UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika'ya 3-0 yenilen A Milli Takım'da teknik direktör Vincenzo Montella, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Vincenzo Montella'nın sözleri;

Futbolcularımıza bir şey diyemem, sonuna kadar mücadele ettiler. Son pası atamadığınızda, gol atamadığınızda ve rakip bunları yapınca skor istediğiniz gibi olmuyor. A Ligi'nde oynamak ayrıcalıktır, ceza değildir. Milli Takım deneyim kazanıyor. Seviyeyi gördük. Mücadele ediyoruz. A Ligi'ndeki seviye maalesef böyle. Biz de deneyim kazanarak devam ediyoruz.

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TEK BİR HATAMIZ VARDI

Taraftarlarımız için çok üzgünüz. Yüreğimizle sahaya çıkıyoruz. Futbolcuları suçlamanın bir manası yok. Kimsenin suçu yok. Ben bile sahada yüreğimle mücadele ediyorum. Tek bir hatamız vardı. İtalya maçının ilk yarısındaki futbol. Bir reaksiyon vermemiz gerekiyordu, verdiler bugün.

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DENEYİM KAZANIYORUZ

Futbol seviyeler oyunudur. Belirli seviyeler vardır. Biz de şu an bu seviyede deneyim kazanıyoruz.

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#Milli Takım#Montella#Belçika

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