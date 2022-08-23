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Vincenzo Montella: "Jorge Jesus beni sakinleştirdi"

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#Adana Demirspor#Montella#Fenerbahçe
Vincenzo Montella: Jorge Jesus beni sakinleştirdi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 23, 2022 00:36

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Fenerbahçe'ye 4-2 kaybettikleri maçın ardından açıklamalar yaptı.

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Süper Lig'in üçüncü haftasında Fenerbahçe'ye 4-2 kaybeden Adana Demirspor'da Teknik Direktör Vincenzo Montella karşılaşmayı değerlendirdi.

Maçta gerilimli anların yaşandığını ve Jorge Jesus'un kendisini sakinleştirdiğini söyleyen Vincenzo Montella, "Bazı gerilimler oldu. Futbolcularımızı çok fazla gerdiler. Beğenmediğim olaylar yaşandı. Jorge Jesus, deneyimli olduğu için beni biraz sakinleştirdi açıkçası." dedi.

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Montella, takım ruhunu yansıttıkları için oyuncularını tebrik ederek, "3-0 geriye düşmemize rağmen beraberliğe yaklaştık. İkinci yarı bazı olaylar yaşandı ve maçın gidişatını değiştirdi. Takım ruhunu yansıttığımız için gurur duyuyorum. Genel olarak oyunun başlangıcında Fenerbahçe 3 kişiyi arkada bırakıyordu, bunu ön görmüştük. Ona göre de hazırlanmıştık. Biz ilk yarı iyi oynadığımızı düşünüyorum. Sadece bölüm bölüm olaylar yaşandı, anlamakta zorluk çekiyorum. Verdikleri penaltıda Valencia’nın gövdesinin üstüne bacağını çıkarmış. Normalde onun faulü vardı, onu anlamadım penaltı verdiler. Bizim lehimize olacak penaltı var. Henry’e yapılan faulde ofsayt yoktu. Bütün bunlar birikince gerginlik oluşuyor oyuncularda ve maç farklı yöne gidiyor. Bunu böyle yaşayınca istemediğimiz bir sonuç çıkıyor. Özellikle ilk yarıda Szalai’nin sarı kart görmesi gerekiyordu. Sarı kartı verse kırmızı kart yiyecekti ve ilk yarıda da kart yönetimini anlamakta güçlük çektim. Hiç faul yapmadan 4 tane sarı kart gördük. Balotelli’nin yokluğunu hissetmedik. Dyzuba hazır bir vaziyette geldi. Birkaç gün önceden Balotelli'nin sakatlığı vardı. O yüzden Dyzuba ile başlamak zorunda kaldık” dedi.

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Vincenzo Montella: Jorge Jesus beni sakinleştirdi

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#Adana Demirspor#Montella#Fenerbahçe

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