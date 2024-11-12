Vincenzo Montella için ayrılık iddiası! TFF'nin kararı...

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İtalya Serie A'da sezona istediği gibi başlayamayan Roma'da ilk 12 haftalık süreçte 2 teknik adam değişikliği yaşandı.

Daniele De Rossi'nin ardından göreve gelen Ivan Juric'in de sözleşmesini fesheden İtalyan ekibinde gözler Vincenzo Montella'ya çevrildi.

SERBEST KALMA BEDELİ

Corriere dello Sport'ta yer alan alan habere göre, Roma yetkilileri A Milli Takım'ın teknik patronu Montella ile görüşüyor.

Haberin devamında Roma'nın teknik direktör adayları arasında ilk sırada yer alan Montella, TFF'ye 6 aylık maaşının ödenmesi halinde serbest kalabileceği kaydedildi.

TFF'DEN CEVAP

Öte yandan Habertürk'ün haberinde Türkiye Futbol Federasyonu yetkililerinin Montella'nın Roma'ya gideceğine dair çıkan iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdiği belirtildi.

İtalyan teknik adamın, A Milli Takım'dan ayrılma gibi bir düşüncesi şu anda bulunmadığı kaydedildi.

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'ROMA'DAN TEKLİF GELİRSE GİDERİM'

Daha önce La Gazzetta dello Sport'a röportaj veren İtalyan çalıştırıcı, Roma'dan teklif gelmesi halinde kalbinin sesini dinleyeceğini söylemişti. Roma'yı çok sevdiğini belirten Montella, "De Rossi'nin ayrılmasına üzüldüm çünkü o bir arkadaş ve iyi biri. Ama kulübün tercihine karışamam. Bu karakterime uygun olmaz. Türkiye'nin teknik direktörü olmaktan çok mutluyum ama bu beni çok zor bir durumda bırakır. Kariyerinin büyük bir bölümünü geçirdiği ve kalbinin bir parçasını bıraktığı bir kulüpten çağrı alan herkes gibi davranırım." ifadelerini kullanmıştı.