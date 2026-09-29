Vincenzo Montella için ayrılık çanları çalıyor! Gözler Türkiye Futbol Federasyonu'na çevrildi

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A Milli Takım’da Vincenzo Montella için yolun sonu görünüyor... Dünya Kupası’nda yaşanan büyük hayal kırıklığının ardından Fransa yenilgisiyle başlayan kötü tablo, İtalya karşısında alınan ağır mağlubiyetle iyice büyüdü. Ay-Yıldızlılar üst üste güçlü rakipler karşısında istediği futbolu ortaya koyamazken, faturanın kesildiği ilk isim İtalyan teknik adam oldu.

TERCİHLERİ ELEŞTİRİLDİ

Montella’nın özellikle oyun planı, kadro tercihleri ve maç içindeki hamleleri ciddi şekilde sorgulanıyor. Rakibe göre değişmeyen sistem, hücumda üretkenliğin düşmesi ve takımın geriye düştüğü anlarda oyunun kontrolünü yeniden ele alamaması, teknik heyete yönelik eleştirilerin başında geliyor. Kritik maçlarda yapılan oyuncu değişikliklerinin zamanlaması da tartışma konusu.

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KUPADA DA ÇÖZÜLDÜ

Dünya Kupası sürecinde de benzer problemler gündeme gelmiş, Montella’nın oyun planının rakipler tarafından çözüldüğü yönünde değerlendirmeler yapılmıştı. Turnuva sonrasında İtalyan çalıştırıcının kendisi de ilk iki maçta en az bir puan alınması gerektiğini kabul etmişti.

AYNI SORU VAR

Şimdi ise tablo daha ağır... Dünya Kupası’ndaki hayal kırıklığı, Fransa mağlubiyeti ve İtalya karşısındaki farklı yenilgi, Montella’nın geleceğini tartışmaya açtı. Milli Takım’ın özellikle büyük maçlarda sergilediği görüntü, “Bu takımın başında Montella ile devam edilmeli mi?” sorusunu yüksek sesle sordurmaya başladı.

GÖZLER FEDERASYONDA

İtalya karşısındaki yenilgi sonrasında artık gözler Türkiye Futbol Federasyonu’na çevrildi. Yönetimin, Montella ile devam edip etmeme konusunda değerlendirme yapması bekleniyor.