Vincenzo Montella: "İçimizde kalmıştı"

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Beyaz Saray Bidenın gafını toparlayamadı Putin krizi fırsata çevirdi...Beyaz Saray Biden'ın gafını toparlayamadı! Putin krizi fırsata çevirdi...#ABD
Demirören Şirketler Grubundan asılsız iddiaya 5 kuruşluk davaDemirören Şirketler Grubu'ndan asılsız iddiaya 5 kuruşluk dava!#Demirören Şirketler Grubu
Pedro Henriquenin frikik golü olay oldu Berke Özerin üzüntüsü...Pedro Henrique'nin frikik golü olay oldu! Berke Özer'in üzüntüsü...#Fenerbahçe
Bahçeliden Sedef Kabaşa tepki: Cumhurbaşkanımızı hedef alan faşizan sözleri kınıyorumBahçeli'den Sedef Kabaş'a tepki: Cumhurbaşkanımızı hedef alan faşizan sözleri kınıyorum#Devlet Bahçeli
Bakan Nebatiden kritik toplantı sonrası açıklama: İstikrar vurgusuBakan Nebati'den kritik toplantı sonrası açıklama: İstikrar vurgusu#Nureddin Nebati
Cumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alınmıştı Sedef Kabaş tutuklandıCumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alınmıştı! Sedef Kabaş tutuklandı#Sedef Kabaş
Bakan Koca İstanbulu işaret ederek uyardı: Büyük ciddiyetle uygulanması gerekiyorBakan Koca İstanbul'u işaret ederek uyardı: 'Büyük ciddiyetle uygulanması gerekiyor'#Koronavirüs
Bir uyarı daha... Dikkat yoğun kar geliyor... Canlı yayında saat verdiBir uyarı daha... Dikkat! yoğun kar geliyor... Canlı yayında saat verdi#Meteoroloji
F.Bahçe Sivasta yine kazanamadı İki gollü maçta çelme...F.Bahçe Sivas'ta yine kazanamadı! İki gollü maçta çelme...#Fenerbahçe Maçı
Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyetinden skandal karar Milli sporcunun Türkiyeye getirilmesi engellendiGüney Kıbrıs Rum Cumhuriyeti'nden skandal karar! Milli sporcunun Türkiye'ye getirilmesi engellendi#Hentbol Avrupa Şampiyonası
MSB duyurdu: Saldırı hazırlığındaki 10 terörist etkisiz hale getirildiMSB duyurdu: Saldırı hazırlığındaki 10 terörist etkisiz hale getirildi#MSB
Akhisar Belediyespor Başantrenörü Cengiz Karadağ, maç sırasında kalp krizi geçirdiAkhisar Belediyespor Başantrenörü Cengiz Karadağ, maç sırasında kalp krizi geçirdi#Cengiz Karadağ
Karaveliden maça damga vuran karar Çok şaşırtmıştı ama haklı çıktı, 99 gün sonra ilk kez...Karaveli'den maça damga vuran karar! Çok şaşırtmıştı ama haklı çıktı, 99 gün sonra ilk kez...#Beşiktaş
Sosyal medyada gündem olmuştu Kira yardımı isteyen çiftle ilgili şoke eden açıklamaSosyal medyada gündem olmuştu! Kira yardımı isteyen çiftle ilgili şoke eden açıklama#Ataşehir
Resmen akın ettiler... 1 haftada satışlar 3 kat arttıResmen akın ettiler... 1 haftada satışlar 3 kat arttı!#Sömestir
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Vincenzo Montella: "İçimizde kalmıştı"

#Adana Demirspor#Vincenzo Montella#Süper Lig
Vincenzo Montella: İçimizde kalmıştı

Spor Toto Süper Ligin 23üncü haftasında Adana Demirspor, sahasında ağırladığı Vavacars Fatih Karagümrükü 5-0 Yendi. Karşılaşmanın ardından Adana Demirspor teknik direktörü Vincenzo Montella ve Vavacars Fatih Karagümrük antrenörü Gökhan Kağıtcıoğlu karşılaşmayı değerlendirdi.

 

Haberin Devamı

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, sahaya istediklerini yansıttıklarını belirterek, "Maç 11e 11 giderken dengeliydi. İlk yarıda onlara karşı kötü bir mağlubiyet almıştık. Onunda acısı vardı, onu çıkartmak istiyorduk. Bizim futbolcularımızı da tebrik etmek istiyorum, performanslarında devamlılık gösterdiler. 1 kişi fazla olunca da daha çok sahaya yansıdı. İyi bir skor aldık. İçimizde de kalmıştı. Böyle bir takıma karşı bu sonucu almak bizi mutlu ediyor." dedi.

"10 KİŞİ KALANA KADAR HER ŞEY PLANLADIĞIMIZ GİBİ GİDİYORDU"

Vavacars Fatih Karagümrük antrenörü Gökhan Kağıtcıoğlu ise Adana deplasmanın zor bir deplasman olduğunu söyleyerek, "Zor olacağını biliyorduk. 10 kişi kalana kadar her şey planladığımız gibi gidiyordu. Emre ile de kaçırdığımız pozisyon var. 10 kişi kaldıktan sonra yediğimiz gol takımın gardını düşürdü. 2'nci yarı daha bir arada oynamaya çalıştık. Arkasından gelen 2'nci ve 3'üncü gol bizi demorilize etti" dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Adana Demirspor#Vincenzo Montella#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!

Bilimsel olarak kanıtlandı Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

Bilimsel olarak kanıtlandı! Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

#Kadın
Hemen olup kurtulayım diyenler var... Omicronda en büyük tehlike: REHAVET

'Hemen olup kurtulayım diyenler var...' Omicron'da en büyük tehlike: REHAVET

#Omicron
Sinema tarihini değiştiren çıplak fotoğraf skandalı... O pembe elbisenin hikayesi

Sinema tarihini değiştiren 'çıplak fotoğraf skandalı'... O pembe elbisenin hikayesi!

#Marilyn Monroe

BAKMADAN GEÇME!

Bilimsel olarak kanıtlandı Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

Bilimsel olarak kanıtlandı! Kadın ve erkek beyni farklı çalışıyor...

#Kadın
Hemen olup kurtulayım diyenler var... Omicronda en büyük tehlike: REHAVET

'Hemen olup kurtulayım diyenler var...' Omicron'da en büyük tehlike: REHAVET

#Omicron
Sinema tarihini değiştiren çıplak fotoğraf skandalı... O pembe elbisenin hikayesi

Sinema tarihini değiştiren 'çıplak fotoğraf skandalı'... O pembe elbisenin hikayesi!

#Marilyn Monroe