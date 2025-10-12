×
Vincenzo Montella: 'Gole fazla sevindik, bizim için önemliydi'

Vincenzo Montella: Gole fazla sevindik, bizim için önemliydi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 12, 2025 00:45

2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde Bulgaristan'ı 6-1 mağlup eden A Milli Takım'da teknik direktör Vincenzo Montella, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 6-1'lik Bulgaristan galibiyeti sonrası konuştu.

İşte Vincenzo Montella'nın açıklamaları;

Çok zorlu bir deplasmana geldik. İlk yarı skor 1-1'di. Öne geçtiğimiz maçta bir anlığına değişti ama ikinci yarıda istediğimiz sonucu alabilmek için hırslıydık. Çok mutluyuz böyle bir galibiyet aldığımız için. Bugün başka ilkler de var. Zeki ilk golünü attı, Hakan'ın 100. maçı. Kenan da özellikle resmi maçlarda ilk dublesi milli takım formasıyla. Bu ilkler için çok mutluyuz. Direkt rakiplerimizle gol averajını sıfırladık. Gürcistan maçı bizim için çok önemli. Direkt rakibimiz. O maça bugünden itibaren hazırlanmaya başlayacağız.

ÇOK MUTLUYUZ

Can'ın gol atmasını çok istiyorduk. 5-1'lik maçta 1 gole daha ihtiyacımız vardı. Can Uzun da bu golü hak ediyordu. Çok üzüldük şutu dışarı çıkınca. 6. golü attık İrfan ile, İrfan hep kenardan gelip maçlara imzasını atıyor. Çok mutluyuz.

BİZİM İÇİN ÖNEMLİYDİ

İkinci yarıya çıkarken taktiksel değişiklikler yaptı. Rakiplerin ritmine uymamamız, dikin pas atmamız gerektiğini söyledi. Çocuklar dediklerimizi uyguladı ve mükemmel bir ikinci yarı ortaya çıktı. İkinci yarı hızlıca golleri bulduk. Altı gol attıktan sonra fazla sevindik. Bulgaristanlı taraftarlar kusura bakmasın. Bizim için önemliydi. Gürcistan'la olan averaj durumundan dolayı sevindik.

DÜNYA KUPASI'NDA OLMAK İSTİYORUZ

Dünya Kupası'na direkt mi gideriz yoksa play-off üzerinden gideriz bunu sahada göreceğiz. Ne olursa olsun, Dünya Kupası'nda olmak istiyoruz.

