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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, “Genç bir takımımız var, daha iyiye gideceğine inanıyorum. Turnuvaya 8 ay var, şimdiden bir şey söyleyemem. Bizim görevimiz düzenli olarak her şeyi takip etmek" dedi.

"Biz’in Gücü" temasıyla düzenlenen MÜSİAD Vizyoner'23 Zirvesi'ne katılan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'yla ilgili açıklamalarda bulundu. Şampiyonanın yeni fırsatlar vereceğini söyleyen Montella, “Genç bir takımımız var, daha iyiye gideceğine inanıyorum. Turnuvaya 8 ay var, şimdiden bir şey söyleyemem. Bizim görevimiz düzenli olarak her şeyi takip etmek. Her futbolcumuzun birer birer kendi değerinden bağımsız olarak o anki form durumu etkili olacak. Yeni fırsatlara açığız, bu şampiyona bize yeni fırsatlar verecek. Her zaman beklemediğin bir yenilik ortaya çıkar ve farkı oluşturur” şeklinde konuştu.

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“KÜLTÜR OLARAK BENZER İKİ HALK”

İtalya ve Türkiye’nin kültürel olarak benzer olduklarını söyleyen İtalyan teknik adam, “Türkiye İtalya'nın ortaklaşa Avrupa Şampiyonası'nı düzenlemeleri çok güzel. Türkiye'de son derece kayda değer statlar buldum. Bu organizasyon İtalya'da statların yenilenmesi için vesile olacak. Güney İtalya'yla yaşam tarzı da benziyor. Futbola birlikte yön verme fırsatımız olacak. Kültür olarak benzer iki halk. Futbola birlikte yön vermemize vesile olacak’’ diye konuştu.

“FUTBOLCULAR ARASINDA BELLİ BİR PAYLAŞIM OLMASI SON DERECE DEĞERLİ”

Milli takımdaki oyuncular arasında iyi bir dostluk olduğunu ifade eden Vincenzo Montella, “Milli takımda, milli bir kültür ve dil etrafında birleşiyorsunuz. Kulüplerde farklı kültürlerden, milliyetlerden gelenler olabiliyor. Milli takımda daha kolay duygu yakalayabilirsiniz. Zaman kısıtlı olsa da bunu başarmak mümkün. Kısa bir süre içinde o takım ruhunu oluşturmaya çalışıyorsunuz. Milli takımda herkes bir araya geliyor ve aynı dili konuşuyor. Aralarında bir dostluk olduğu zaman işler fark ediyor. Bütün topluluklar için geçerli bu. O dostluğun kurulması, takımı bir aile gibi görmek, futbolcular arasında belli bir paylaşım olması son derece değerli. Milli takımda böyle bir dostluk var, bu da çok önemli” dedi.

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“BİRLİKTE O YOLA GİRİNCE O SÜRECİ YÖNETMEK KOLAY OLDU”

Hırvatistan galibiyeti için çok çalıştıklarını ifade eden 49 yaşındaki teknik adam, “Kısa süremiz vardı, çok çalıştık, odaklandık. Eksiklerin neler olduğunu konuştuk. Büyük bir empati içinde çalıştık. Futbolcular da bazı şeyleri yapmamız gerektiği konusunda ikna oldular. Birlikte o yola girince o süreci yönetmek kolay oldu” şeklinde konuştu.

“DERNEK ORTAYA ÇIKARIP FON TOPLAMAYA ÇALIŞTIK”

6 Şubat depremi sonrasında bir dernek kurup fon topladıklarını ifade eden Montella, “80'li yıllarda Napoli'de büyük bir deprem olmuştu. Anne-babamın arabası yoktu, ben de açıkta yattım. O anlar zihnimde canlandı ve süreç doğal gelişti. 'En iyisini nasıl yaparım' diye bir dernek ortaya çıkarıp fon toplamaya çalıştık. Buna devam da etmek istiyorum. Yüreğimin derinliklerinden hayata geçirdiğimi garanti edebilirim. O anki ruh halim buydu. Hala bu kişilerin bir kısmıyla irtibat halindeyim” diye konuştu