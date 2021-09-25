Vincenzo Montella: "Galibiyetten dolayı çok mutluyum"

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Montella, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maça çalıştıkları gibi başladıklarını belirtti.

Skordan mutlu olduğunu vurgulayan Montella, "Sadece ilk yarının belirli bir bölümünde takım çok fazla geride kaldı. Aslında biraz daha çalışmamız gereken konu devamlılığı getirebilmek. Tabii ilk yarı baktığınızda golden sonra kaçan pozisyonlarımız var. Onları da değerlendirseydik farklı bir sonuç alabilirdik. Galibiyetten dolayı çok mutluyum. Çünkü takıma baktığınızda çok derli toplu ve disiplinli bir şekilde defans yapmaya devam etti." diye konuştu.



Bulut: "Hakemin yönetimi bugün maalesef bizim aleyhimize oldu"



Gaziantep Teknik Direktörü Erol Bulut da istemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını ifade etti.

Mağlubiyet ve kötü sonucun alınabileceğini dile getiren Bulut, bireysel hatalarla da maçın kaybedilebileceğini vurguladı.

Hakem hatalarına dikkati çeken Bulut, şunları kaydetti:

"Ürettiğiniz pozisyonları iyi bir şekilde değerlendiremediğiniz zaman zaten iş zorlaşıyor. Biz sadece bireysel hatalarla maçı kaybetmedik. Sahadaki yönetimin de çok başarılı olduğunu ben görmedim. Bugüne kadar hakemlerle ilgili cümle kullanmadım, kullanmak da istemiyorum ama maalesef öyle bir durum oluyor ki sizi zorluyorlar, 'bir şey deyin' diye. Sadece soruyorum. Bugünkü hakem Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçında bize verildi ve bugünkü maçımızı yönetti. Onun dışında o kadar iyiyse neden başka bir maça verilmedi. Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçından sonra demek ki maçı çok iyi yönetemedi, maç alamadı. Neden sadece bizim maça veriliyor. Bugünkü yönetimi herkes gördü zaten. Televizyonda da herkes gördü zaten. Yorumcular da yeterince konuşacaklar. Sadece hakemden dolayı demiyorum ama hakemin yönetimi bugün maalesef bizim aleyhimize oldu. İki takım için de aynı şekilde kararlar verilmesi gerekirdi. 6-0 da kaybedebilirdik, hiç sorun yok. Bu şekilde hoş değil. Hep birlikte Türk futbolunu ilerletmek istiyoruz ama bazı yerlerde takılıyoruz işte."