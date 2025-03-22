Vincenzo Montella: 'Dünya Kupası hayalimiz var, tuzağa düşmemeliyiz'

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UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanş maçında Macaristan ile kozlarını paylaşacak olan A Milli Takım'da teknik direktör Vincenzo Montella, düzenlenen basın toplantısında konuştu.

İşte Vincenzo Montella'nın sözleri;

Ufak bir avantajımız var, tehlikeli bir rakiple karşı karşıya olduğumuzu biliyoruz. Tuzağa düşmek istemiyoruz. Hem defansif hem de ofansif anlamda iyi bir maç ortaya koymak istiyoruz. En iyi performansımızı vermek için elimizden gelen her şeyi yapacağız.

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EN İYİ ŞEKİLDE SAHADA OLACAĞIZ

Bizim belli bir stratejilerimiz var. En iyi şekilde onları oynayacağız. En iyi şekilde sahada olacağız. Bugüne kadar en iyi şekilde nasıl katkı sağlayabilirim diye düşünüyorum

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BİZE ÇOK FAYDALI OLDU

Görevimi hep hakkaniyetli şekilde yapmaya çalışıyorum. Geçtiğimiz Mart ayındaki hazırlık maçlarını saymazsak iyi performanslar sergiledik. Mart ayı da bize çok faydalı oldu. Neleri düzeltmemiz gerektiğini öğrendik.

DÜNYA KUPASI HAYALİMİZ VAR

Dünya Kupası hayalimiz var. Bu hayal için elimizden geleni yapacağız. ünya Kupası'na gitmek için muazzam bir performans koymanız gerekiyor. Zamanı geldiğinde, maksimum beklentilerle maksimum performans göstermeye çalışarak o hayale kavuşmak istiyoruz. Ben oraya gidebileceğimizi hayal etmek istiyorum. Bu hayali beslemek için de elinizde ne varsa en iyisini yapmak zorundasınız