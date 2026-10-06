Vincenzo Montella: 'Dünya Kupası dengeleri bozdu!'

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UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup dördüncü maçında deplasmanda karşılaştığı İtalya’ya 3-1 mağlup olan A Milli Futbol Takımı'nda Teknik Direktör Vincenzo Montella, karşılaşmanın ardından açıklamalar yaptı.

İşte Montella'nın sözleri;

"Futbolcularımızı tebrik ederim. İtalya'dan daha fazla maçtaydık. Şut şansı vermeden gol yedik, enteresan! Duran toptan basit konsantrasyon hatası ile öne geçtiler.

Bu deneyimler bizi geliştirecek. Ben çok umutluyum. İlk hedefimiz Avrupa Şampiyonası. Uluslar Ligi'nde tam kadro mücadele edemedik.

Bu deneyimler, bu seviyede önemli. Bu seviyede ilk kez 4 maç üst üste yaptık. Avrupa Şampiyonası için bu deneyimleri kullanacağız tabii ki..."

"RAKİP 400 MİLYON EURO'LUK 3 FUTBOLCU SOKTU"

"İlk İtalya maçındaki ilk yarı dışında rakiplerle iyi mücadeleler verdik, eksiklerimize rağmen... Rakip 400 Milyon € değerinde 3 futbolcu soktu! Bunları söylemek istemiyorum ama böyle."

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"DÜNYA KUPASI'A GİDİŞ DENGELERİ BOZDU"

"Dünya Kupası başarısı, dengelerimizi bozmuş olabilir! Ülkemizde beklentiler yükseldi! Bu 4 maçlık dönemden bahsetmiyorum. Beklenti yükseldikçe, hepimiz daha fazlasını istedik! Bizler de... Futbolcular ve bizler için gösterilen sevginin farkındayız. Nereye gidersek, arkamızdan ordu geliyor. 4 maçın 3'ünde eşit seviyede oynadık. Gurur duymaları gerekmiyor, istediğimiz sonuçlar olmadı ama geleceğe umutla bakacak oyunlar oldu Oyun kurgularımızı geliştirmeye devam ettik."