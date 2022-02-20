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Vincenzo Montella: "Çok keyif veren bir galibiyet oldu..."

#Adana Demirspor#Gaziantep FK#Süper Lig
Vincenzo Montella: Çok keyif veren bir galibiyet oldu...

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 3-0 kazandıkları Gaziantep FK maçının ardından yaptığı açıklamada, "Benim için çok keyif veren bir galibiyet oldu" dedi. Montella, Assombalonga'nın iki penaltı kaçırması ile ilgili soruya da cevap vererek, "Normalde bir takım bir maçta iki penaltı kaçırdığı zaman kazanması çok zor olur ama Assombalonga bugün şanslı günündeydi" ifadesini kullandı.

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Adana Demirspor, Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk oldu. Zorlu karşılaşmayı üstün bir oyun oynayarak Assombalonga (2) ve Bjarnasson'un golleriyle 3-0 kazanan Adana Demirspor, puanını 44'e yükselterek yükselişini sürdürdü.

Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, iyi bir rakibe karşı net bir galibiyet aldıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.

"Benim için çok keyif veren bir galibiyet oldu"

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalar bulunan Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, "Benim için çok keyif veren bir galibiyet oldu. Maç öncesi açıkçası çok çekindiğim zorlu bir rakibe karşı oynayacağımızı düşünüyordum. Sürekli bu maçı düşünüyordum ve içimde hep kazanma isteği vardı. Hocasına çok saygı duyduğum ve kendi sahasında maçların yüzde 80'ini kazanmış çok hazır bir takım vardı karşımızda. O yüzden bu maçı kazandığımız için tabii ki de çok mutluyuz. Önceki maçlarımızda rakibin taktiğine göre çok zorlanıyorduk ama bu maçta hiç zorlanmadık. Bu da benim için ayrı bir keyifti. Galibiyet için çocuklarımı tebrik etmek istiyorum. Beşiktaş maçı bizden çok şey aldı belki de ama bu maça daha çok motive olmamızı da sağladı. Sonuçta kendi evinde daha önce kaybetmemiş bir rakibe karşı kazandık. Üçlü defans oynayan rakiplere karşı sezon başından beri çok zorlanıyorduk ama bugün hiç zorlanmadık" ifadelerini kullandı.

"Normalde bir takım bir maçta iki penaltı kaçırdığı zaman kazanması çok zor olur"

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Assombalonga'nın iki penaltı kaçırması ile ilgili de açıklamalarda bulunan Montella, "Normalde bir takım bir maçta iki penaltı kaçırdığı zaman kazanması çok zor olur. Bugün biz de Assombalonga ile iki tane penaltı kaçırdık ama o bugün şanslı günündeydi. Kaçırdığı penaltılar dışında hem 2 gol attı hem de farklı galibiyette çok büyük katkısı oldu. Sonuç olarak böyle bir durumda bile farklı kazandığımız için mutluyuz" diye konuştu.

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#Adana Demirspor#Gaziantep FK#Süper Lig

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