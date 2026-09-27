Vincenzo Montella: 'Bu ülkeyi çok seviyorum'

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Montella ve sağ bek Zeki Çelik, karşılaşmanın oynanacağı Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İtalya ile iki yıl önce de hazırlık maçında karşılaştıklarını ve bu karşılaşmanın duygusal açıdan gerçekten etkileyici olduğunu dile getirdi.

Kendisinin 5 yıldır Türkiye'de olduğunu belirten Montella, "Bu ülkeyi çok seviyorum ve her zaman sizden biri olarak hissettirdiniz beni. O yüzden aklınız kalmasın, yüreğim ve bütün niyetim her zaman sizin için mücadele edecek. Sahaya çıktığımda Türkiye'den başka hiçbir şey görmeyeceğim. O yüzden ne kadar zorlasa da duygusal anlamda bazen, spor bu, yaptığımız iş de bu. O yüzden yarın sahaya çıktığımızda sadece Türkiye için atan bir yüreğim olacak." diye konuştu.

Haberin Devamı

Montella, yarın daha fazla topa sahip olmaya çalışacaklarını vurgulayarak şöyle devam etti:

"Son maça baktığımızda ilk yarıda ve ikinci yarıda topa sahip olma oranımız belki yüzde 60-40 gözüküyor ama o değişkenlik gösterdi maç esnasında aslında. Tabii ki de son maça nazaran topla çok daha fazlasını yapmak istiyoruz. Daha güçlü sahip olmamız gerekiyor, bunun farkındayız ve ona göre de istediğimiz performansı sahaya yansıtmak istiyoruz. Orkun Kökçü'nün durumuna gelince şunu söylemem lazım, neler konuşuluyor kendisiyle alakalı çok fazla bilgim yok çünkü biliyorsunuz ben takip etmeyi sevmiyorum. Son dönemlerde kendi kulübünde de maçlara anestezi eşliğinde ve antrenman yapmadan çıkıyordu. O yüzden kendisine de teşekkür etmek istiyorum sizlerin huzurunda da. Çünkü burada kalmak istedi ve sonuna kadar da mücadele veriyor gelebilmek için. Bugün de açıkçası tam antrenmanı yapmadı bizimle ama antrenmanın belirli bir bölümünü yaptı ve denedik. Onu da tekrardan aramızda en yakın zamanda görmek istiyoruz. Umarım yarından itibaren de olabilir."

"Ben futbolcu olsam bu tarz maçlarda çok motive olurdum." diyen Montella, "En iyilere karşı mücadele edildiğinde çok fazla motivasyona ihtiyaç duyulmuyor. Bu seviyede oynadığınızda, bu yoğun tempoda maçlar geçtiğinde zihinsel olarak ister istemez yorulma görülebiliyor. Elimizden gelen her şeyi yaparak onu da hızlı bir şekilde atlatmaya çalışıyoruz. Futbolculara teşekkür etmek istiyorum. Çünkü inanılmaz çalışkanlık gösteriyorlar. Her şeye rağmen ne kadar yakın dursa da fikstür, çok böyle elverişli bir şekilde söylediğimiz bütün her şeyi uygulamaya çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

-"Farklı pozisyonda oynasalar dahi ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar"

Montella, Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz'ın son 3 yıldır birçok maçta kendi pozisyonları dışında görev yaptığını hatırlattı. Bu konuda sıkıntı yaşadıklarını anlatan Montella, şöyle konuştu:

"Bu futbolcular ne olursa olsun farklı pozisyonda oynasalar dahi elinden gelen her şeyi yapıyorlar. Milli Takım için sonuna kadar mücadele etmeye çalışıyorlar. Mesela iki senedir Bertuğ Yıldırım'ı yetiştirmeye çalışıyoruz, onun üzerinde durmaya çalışıyoruz. Bazen zamana ihtiyacınız olabilir belirli sıkıntıları giderebilmek için. Bununla alakalı gerçekten hepinizden ricam var. Çünkü birkaç kere Kerem ve Barış ile ilgili eleştiriler okuma fırsatım oldu. Kendi pozisyonlarında oynamıyorlar ama her şeyi yapmaya çalışıyorlar. O yüzden sonuna kadar mücadele veren bu futbolcularımıza biraz daha fazla sahip çıkmamız gerektiğine inanıyorum."

Haberin Devamı

Bir gazetecinin "Berke'nin milli takım yolu kapalı mı? Yoksa geri dönme ihtimali var mı?" sorusuna Montella, "Zaten daha iyi biliyorsunuz aslında olanları, süreçleri. Açıkçası herhangi bir telefon da almadım ben kendisinden. O yüzden şu anda bunu konuşmanın da doğru olduğuna inanmıyorum." cevabını verdi.

- Zeki Çelik: "İyi bir maç bekliyorum"

Milli futnolcu Zeki Çelik, İtalya'nın iyi bir takım olmasına rağmen son dönemlerde aldığı sonuçlara dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"İtalya, disiplinli ve sistemli oynayan, taktiksel olarak da her şeye dikkat eden bir takım. Bireysel olarak da oyuncuları tanıyorum. Yarın bize zorluk çıkaracaklar. Duran toplarda zorluk çıkaracaklar ve buna dikkat edip inşallah yarınki maçı kazanacağız. Bursa'da 8 sene oynadım. Altyapıda değerli vakitler geçirdim. Bugün buradaysam Bursaspor sayesinde. Her zaman bu statta oynamanın hayalini kurardım. Taraftarlarımız ne zaman buraya gelsem destekleri çok iyi. Arkadaşlarım da mest oluyor. Bence takımımız adaptasyon sürecini çok iyi geçiriyor. Fransa maçında da iyi bir performans sergiledik, sadece gol atamadık. O maçta da gereken mücadeleyi gösterdik. Takım iki türlü de taktiksel olarak uyum sağlıyor. Takımıma güveniyorum. İyi bir maç bekliyorum."

Haberin Devamı

Çelik, Kenan Yıldız'ın sakatlık sürecine ilişkin soruya, "Kenan buraya gelemediği için çok üzgün. 3 aylık bir sakatlık süreci olacak. Çok kaliteli ve yıldız bir oyuncu. Onun takımda olmayışı bizi etkiliyor ama diğer arkadaşlarımız da onun yerini kapatıyor ve elinden gelen her şeyi yapıyor." cevabını verdi.