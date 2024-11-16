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Vincenzo Montella: Bu takımla gurur duyuyoruz

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#Milli Takım#Montella#Galler
Vincenzo Montella: Bu takımla gurur duyuyoruz
Oluşturulma Tarihi: Kasım 16, 2024 22:39

UEFA Uluslar Ligi'nde Galler ile 0-0 berabere kalan A Milli Takım'da teknik direktör Vincenzo Montella, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

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A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Galler ile 0-0 berabere kalınan maçın ardından konuştu.

İşte Vincenzo Montella'nın açıklamaları;

Maalesef beraberlikle bitirdik ama bir sonraki maçla birlikte istediğimiz sonuçlara ulaşmak istiyoruz. Oyuncularımızı tebrik ediyorum. Maçın başından sonuna kadar domine ettik, çok fırsat bulduk, çok az şans verdik ama olmadı. Bir sonraki maçımızı kazanmaya odaklanacağız.

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GURUR DUYDUK

Maçı analiz etmemiz, fiziksel ve zihinsel analiz yapmamız gerekiyor. Sonra en iyi oyuncularımızı sahaya süreceğiz. Böyle bir maçtan sonra zaten gurur duyduğumuz oyuncularımızla daha da gurur duyduk.

ELİMİZDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPACAĞIZ

Evimizde oynadığımız, bir sürü fırsat kaçırdığımız ve berabere kaldığımız maçtan sonra soyunma odasına girdiğinizde herkesi üzgün görüyorsunuz. Bu yüzden takımla gurur duyuyoruz. Türk Bayrağı'nı yüreğimizde hissettiğimizin bir göstergesidir bu. Modern futbol bu şekilde, herhangi bir bahaneye yer açmaya gerek yok. Elimizdeki oyuncularla en iyisini yapacağız. Böyle bir tempoda ve yoğun tempoda bunlar normal, elimizden gelenin en iyisini yapacağız.

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#Milli Takım#Montella#Galler

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