Vincenzo Montella: Bahaneye gerek yok, tüm maçları kazanmak istiyoruz

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Uluslar Ligi'nde Karadağ ile kozlarını paylaşacak olan A Milli Takım'da teknik direktör Vincenzo Montella, düzenlenen basın toplantısında konuştu.

İşte Vincenzo Montella'nın sözleri;

Her maç milli takımda final gözüyle bakılıyor. Az sürede iki maç oynanıyor. Onları en iyi şekilde geçirmek gerekiyor. Eylül ayında çok iyi sonuçlar aldık. Ekim ayı daha iyi olacak. Bu konuda şüphem yok. Sonuçlarımız çok iyiydi eylül ayında. Bu iki maçta da iyi sonuçlar almak istiyoruz. Ekim ayından gayet ümitliyim. En iyi şekilde temsil edeceğimizi biliyorum.

ENDİŞE DUYMUYORUM

Stoper konusunda endişe duymuyorum. Çok büyük bir havuzumuz var. Bu sene sakatlıklar oldu ama takip ettiğimiz genç profiller de var. O konuda bir endişe duymuyorum.

KARADAĞ TEHLİKELİ BİR TAKIM

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Yarın 21.45'te oynayacağız ve akabinde bir maçımız daha var. 7 saat uçak yolculuğumuz var. Değişiklikler olabilir. Bir dahaki maçta da koruyacak şekilde en iyi şekilde hazırlanacağız. Karadağ çok iyi bir takım. İlk iki maçta sonuçlar istedikleri gibi olmadı belki, ilk maçta duran toptan iki gol yediler. İkinci maçta da Galler'e karşı maçın başında geriye düştüler. Sadece sonuçlandıramadılar. Tehlikeli bir takım, sonsuz saygı duyuyoruz. En iyi şekilde hazırlanıp, sonuç almak istiyoruz.

BENİM GÖREVİM...

Benim görevim, dengeli bir kadro kurabilmek. Çok fazla pozisyona giren ve az pozisyon veren bir kadro kurabilmek. Ben geldiğim günden beri bizden daha çok pozisyona giren bir takım olmadı diye hatırlıyorum. O yüzden böyle kararlarım devam ediyor. Türkiye'ye geldiğimden beri bütün istatistiklere bakınca, en çok üretken oyuncular bizimle.

BAHANE ÜRETMEYE GEREK YOK

Bizim için çok önemli oyuncular yok ama şunu da söylemek lazım, bahane üretmeye gerek yok. Buradaki futbolcularımızın hepsine güveniyoruz. Ne kadar iyi futbolculara sahip olduğumuzu biliyorum. Eminim yarın istediğimiz futbolla istediğimiz sonucu alacağız. Gerektiği kadar çalışıyoruz sahada ve saha dışında. Sahada neler yaptığımıza dair çalışıyoruz. Çok fazla zorlamıyoruz çünkü yoğunluğun farkındayız. Matematiksel hesap yapmaya gerek yok. Bütün maçları kazanmak istiyoruz.

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