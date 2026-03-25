Vincenzo Montella: 'Aklımızda kaybetmek yok, hedefimiz belli!'

A Milli Takım teknik direktörü Vincenzo Montella, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde yarın Romanya ile oynanacak karşılaşma öncesinde Arda Güler ile basın toplantısı düzenledi.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen basın toplantısında yapılan açıklamalardan öne çıkanlar şu şekilde:

MONTELLA: "LUCESCU'YA SAYGIMIZ VE SEVGİMİZ ÇOK BÜYÜK"

"Lucescu'yu görmek beni mutlu ediyor. En çok kupa kazanan hocalar arasında 3. sırada yanılmıyorsam. Saygımız ve sevgimiz çok büyük. Lucescu sadece Türk futbolunu değil, dünya futbolunu da biliyor. Dünyada saygı duyulması gereken biri. Böyle hocalara karşı oynadığımda artı motivasyon oluyor.



Ülkemiz için çok önemli bir maç. Uzun yıllar oldu, kupa hasretini bitirmek istiyoruz. Komple bir maç olacak. Her an oluşabilecek olaylara reaksiyon vermemiz gerekiyor. Tek maç olduğu için final tadında geçer. Şu ana kadar olan birlikteliği göstermemiz gerekiyor. Son ana kadar savaşarak ilerlemek istiyoruz.

Hem topa sahipken, hem topa sahip olmadığımızda ne yapması gerektiğini bilen bir ekibiz. Zor anlarda, rakibin gücünü bilmemiz gerekiyor. Yarın ülkemizi temsil etmek için en iyi şekilde sahada olacağız."

"AKLIMIZDA KAYBETMEK YOK, HEDEFİMİZ BELLİ"

"Biliyoruz ki futbol enstantane oyunu. Her skora açık olduğunu biliyoruz. Futbolun güzelliği buradan geliyor. Ben burada inanılmaz mutluyum. Ülkemizle, federasyonla beraber. Şöyle bir özelliğim var, mağlubiyetlerden sonra daha iyi motivasyon verdiğimi biliyorum. Aklımızda böyle bir şey yok açıkçası, hedefimiz belli."

"TEMELİ SAĞLAM ATTIĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"

"Ben şuna inanırım: Binaları inşa etmeden önce sağlım bir temel atılması gerekiyor. Bu temeli son 2 yıldır inşa ettiğimizi düşünüyorum. Temeli sağlam attığımızı düşünüyorum. Avrupa Şampiyonası elemelerine ilk defa 1. olarak katıldık. İlk geldiğimizde 46.'ydık, şu anda konumumuz belli. Avrupa Şampiyonası'nda iyi işlere imza attık. Uluslar Ligi'nde iyi işlere imza attık. Futbolcularımızla birlikte en iyisini yapmaya devam ederek o standartlara ulaşmak istiyoruz."

"KENDİMİ TÜRKİYE'DE EVİMDE GİBİ HİSSEDİYORUM"

"Ben burada kendimi evimde hissediyorum. Biliyorum, bir hoca bakış açısı sonuçlara göredir. Futboldan bağımsız söylüyorum, ben burada evimde hissediyorum. Bana değer verdiğinizi de görüyorum. Ben burada hepinizi temsil ediyorum. Kampa en iyilerini çağırdım. 4 ay sonra yeni futbolcu eklemek kolay değildir. Bazı standartları aşmış olması gerekiyor. Bazı futbolcularımız takımlarında daha az oynuyor ama burada üst düzey performans gösteren grubumuz var. Ben burada en iyileriyle olduğumu düşünüyorum."

ARDA GÜLER: "KOLAY OLMAYACAK"

"Romanya'nın güçlü bir ekibi var. Hocaları da daha önce Türkiye'de önceden çalıştı. İki ülke için de önemli bir maç olacak. Tek hedefimiz Dünya Kupası, umarım halkımızı mutlu edebiliriz.

Kesinlikle kolay maç olmayacak. Onlar için de hayati derecede bir maç. Favorisi olmaz. Tek maç. Ellerinden geleni yapacaklar. Kolay maç olmayacak."

"DÜNYA KUPASI'NA SON KATILDIĞIMIZDA BEN DÜNYADA BİLE DEĞİLDİM"

"İnşallah kendi hikayelerimiz gelecek. Dünya Kupası'na son katıldığımız 2002 yılında ben dünyada bile değildim. Bu üzücü bir şey. Biz kendi serüvenimizi iyi devam ettirebiliriz. Tek hayalimiz Dünya Kupası'na gitmek. Çok güçlü bir jenerasyonumuz, aile gibi bir grubumuz var. Konsantreyiz, heyecanlıyız, tek hayalimiz Dünya Kupası!

Dünya Kupası'ndan daha büyük motivasyon yok. Tek maç baskıyı artırıyor gibi görünebilir ama biz buna hazırız. Yarın inşallah güzel bir sonuç alacağız. İnşallah Dünya Kupası'na katılırız. Bunun inanılmaz bir hayal olduğunu hepimiz biliyoruz."

"MİLLİ TAKIMDAYKEN HANGİ POZİSYONDA OYNADIĞIMIZIN BİR ÖNEMİ YOK"

"İyiye giden bir grafiğim olduğunu düşünüyorum. Vizyonumu geliştirdiğimi düşünüyorum. Derin oynadığımda, ileride oynadığımda beklentiler farklı oluyor. Özellikle Milli Takım için oynadığımda, hangi pozisyonda oynadığımızın bir önemi yok. Aldığım dakikalardan çok mutluyum."