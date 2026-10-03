Vincenzo Montella adını tarihe tersten yazdırıyor!

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A Milliler, Uluslar A Ligi’nde çıktığı 3. maçı da kaybederken 3 yıldır takımın başında bulunan Vincenzo Montella yönetiminde ilki yaşadı.

27 Eylül 2023’te takımın başına getirilip 30 Haziran 2025’te sözleşmesi 2028 Avrupa Şampiyonası sonuna kadar uzatılan Montella ile Ay yıldızlılar 39 karşılaşmaya çıkarken ilk kez üst üste 3 maçtan mağlubiyet ile ayrıldı.

Fransa ve İtalya’nın ardından dün deplasmanda Belçika’ya kaybeden Milliler sonuncusu 2026 Dünya Kupası’nda olmak üzere daha önce 3 kez üst üste 2 yenilgi almıştı.

SEPP PiONTEK’TEN SONRA iLK

Vincenzo Montella, Sepp Piontek’ten (Kasım 1992-Şubat 1993) bu yana Türkiye’nin başında çıktığı üst üste üç resmi maçı kaybeden ilk yabancı teknik direktör oldu.

Ayrıca Montella ile son 2 maçta Belçika’ya 3-0 ve İtalya’ya 4-1 yenilen Türkiye, Eylül-Ekim 1981’den (0-4 & 0-3 vs SSCB) bu yana ilk kez üst üste iki resmi maçta 3+ farklı mağlubiyet aldı.