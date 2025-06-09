Vincenzo Montella: 'Acı bir hatıra kaldı!'

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A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri öncesi Meksika ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulunan Vincenzo Montella, kadro tercihine açıklık getiridi.

İşte Montella'nın açıklamaları;

"MEKSİKA ZORLU BİR RAKİP"

"Bu maç da bizim için sezonun son maçı gibi. ABD'ye karşı da sezon sonunda olan oyuncularımızla geldik, onlar ise sezon ortasını yaşıyorlar. Rakibmiz zorlu. Son CONCACAF'ı kazanan Meksika. Bu süreci iyi bitirip eylül ayına konsantre olmak istiyoruz."

"KADRODA ÇOK DEĞİŞİKLİK YAPILMAMASI LAZIM"

"Hazırlık maçlarını kendimizi geliştirmek ve her şeyi daha görmek için yapıyoruz. Gençlerimiz de var. Meksika maçında da belki ilk kez milli takım formasını giyecek oyuncularımız olacak. Ama çok değişiklik yapılmaması gerektiğini düşünüyorum. En azından kontrollü değiştirmek gerektiğini düşünüyorum."

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"BÜTÜN MAÇLAR FİNALMİŞ GİBİ"

''Bütün milli maçlarımıza final gibi hazırlanıyorum. Bu maç da benim için öyle. Beni duygusal anlamda etkiliyor arada uzun süre olan maçlar. Farklı bir test, birbirimizi tanıyabileceğimiz farklı bir test olarak görüyoruz bu maçı.''

"KİMSEYİ RİSKE ETMEK İSTEMİYORUM"

''Ahmet Kutucu kesin dönüş yaptı. Antrenmanda da katıldı bize. Sadece değerlendirmemiz gereken Eren var. Son maçı fiziksel olarak iyi bitiremedi. Diğer futbolcuları da özel olarak değerlendirmek gerekiyor. Sezon sonu olduğu için hiç kimseyi riske etmek istemiyorum hepsi çok önemli bizim için.''

"DAHA FAZLASINI YAPMALIYIZ"

"Çok güçlü bir ekibe karşı bir maçımız olacak. Son Dünya Kupası'nı saymazsak 1990'dan beri tüm büyük turnuvalara katılan bir takım. Hocaları çok deneyimli, 25 yıl sonra tekrar karşımda. Forvetleri de takımla oynayabilen forvetler. Son maçımıza nazaran biraz daha fazlasını yapmamız gerek sahada."

"ACI BİR HATIRA OLARAK KALDI"

"2002 Dünya Kupası'nda oynanan İtalya-Meksika maçında asist yapmıştı, o günü anlatabilir mi?"

"Unutmuş olduğum bir anı canlandı. Biz o gün o maçta turu geçmiştik. Hatta garip bir şekilde Del Piero'ya asisti ben yaptım tam tersi olması gerekirken. Ama o zamana baktığımızda sonraki turu geçemememiz bizi çok üzmüştü. Del Piero, Nesta, Maldini, Totti, Vieri, Cannavaro gibi oyuncularımız vardı. Dünya Kupası'nı kazanabileceğimizden ümitliydik. Acı bir hatıra olarak kaldı o Dünya Kupası bizim için."

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