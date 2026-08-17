Vincenzo Italiano'dan Vlahovic yanıtı: Ne zaman süre bulacak?

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 2026-2027 sezonuna, Eyüpspor’u 1-0 yenerek galibiyetle başladı.

Mücadelenin ardından ise siyah-beyazlıların teknik direktörü Vincenzo Italiano, değerlendirmelerde bulundu.

İşte Italiano'nun açıklamaları;

"PERŞEMBE İYİ HAZIRLANMALIYIZ"

"iyi bir ilk yarı oynadık. İyi başlangıç yaptık. Tempomuz, kalitemiz çok iyiydi. İkinci yarı daha iyi olabilirdik, özellikle rakip 10 kişi kaldıktan sonra. İyi performans sergiledik. Yine gol yemedik. Önümüzde bir problem var, perşembe günkü maça da konsantre olmalıyız. Perşembeye iyi hazırlanmalıyız."

"İLERİDE DAHA DA İYİ OLABİLİRİZ"

"4 değişiklik yaptım. Bu mutlu etti beni. Takım kimliğini korudu. Oyuncularımın verdiği mükemmel bir yanıttı. Bu beni mutlu ediyor, herkes yüzde yüzünü veriyor. Soyunma odasında daha dikkatli olmalıyız dedim. Biz top yaparken basit kayıplarla kontra şansı veriyorduk. Kontralardan tehlike yaratabiliyorlar. Az pozisyon verdik. Her maçta daha da iyileşiyor. İleride daha da iyi olabiliriz."

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"VLAHOVIC NE ZAMAN KADRODA OLUR?"

"Bu yönetimi Trossard'da da gördük. Yavaş yavaş süre verdim. Trossard 70 dakika oynadı.Vlahovic de aynı ritmi yavaş yavaş yakalayacak. Uzun süre bireysel çalıştı. Dikkatli olmalıyız, yoksa sakatlanabilir. Perşembe günkü maçta bence yedekte olacak. Dikkatli olmalıyız. Gereksiz yere oyuncularımı sakatlamak istemiyorum. Kondisyona giriyor. Fiziksel bir oyuncu, ceza sahası içinde çok iyi bir bitirici. Yakında sahada göreceğiz."