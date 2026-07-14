Vincenzo Italiano'dan Trossard açıklaması!

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Beşiktaş, yeni sezon çalışmaları kapsamında hazırlık maçında Spartak Trnava'ya 3-2 mağlup oldu. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Vincenzo Italiano, mücadele ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Italiano'nun açıklamaları;

"MIDJTYLLAND MAÇINDA HAZIR OLMAYACAĞIZ"

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"Yeni gelen oyuncularımız az süre aldı ve az antrenman yapabildi. Buna üzüldüm. Ancak bu kimsenin suçu değil. Maalesef Dünya Kupası'nın suçu. Süreci uzattı. Midjtylland maçında bu takım %100 hazır olmayacak ama elinden gelen her şeyi yapacak. Taraftarlarımızla birlikte iyi sonuç alacağımızı düşünüyorum."

"BEŞİKTAŞ AGRESİF OLACAK"

"Beşiktaş nasıl olacak? Agresif olacak. Gole dönük hücum futbolu oynayan fakat savunmada da dikkatli olmaya çalışan bir takım olacak. Çünkü bugün kalemize 2 şut çekildi ve 3 gol yedik. Daha dikkatli olmalıyız. Dediğim gibi agresif, ileriye oynayan ve savunmada dikkatli bir takım olacağız. Oyunumuzu daha hızlandırdığımızda ve bu detaylara dikkat ettiğimizde daha iyi olacağız."

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"TROSSARD'IN KALİTESİNİ KONUŞMAYA GEREK YOK"

"Daha aç ve acımasız bir takım olmalıyız. Çalışıyoruz. Trossard'ın kalitesini konuşmaya gerek yok. Ayrıca benim sistemim için çok uygun bir futbolcu. Daha da parlayacak."