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Vincenzo Italiano'dan Trossard açıklaması!

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Vincenzo Italiano#Trossard
Vincenzo Italianodan Trossard açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 14, 2026 21:20

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, hazırlık maçında Spartak Trnava'ya 3-2 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalar yaptı.

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Beşiktaş, yeni sezon çalışmaları kapsamında hazırlık maçında Spartak Trnava'ya 3-2 mağlup oldu. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Vincenzo Italiano, mücadele ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Italiano'nun açıklamaları;

"MIDJTYLLAND MAÇINDA HAZIR OLMAYACAĞIZ"

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"Yeni gelen oyuncularımız az süre aldı ve az antrenman yapabildi. Buna üzüldüm. Ancak bu kimsenin suçu değil. Maalesef Dünya Kupası'nın suçu. Süreci uzattı. Midjtylland maçında bu takım %100 hazır olmayacak ama elinden gelen her şeyi yapacak. Taraftarlarımızla birlikte iyi sonuç alacağımızı düşünüyorum."

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"BEŞİKTAŞ AGRESİF OLACAK"

"Beşiktaş nasıl olacak? Agresif olacak. Gole dönük hücum futbolu oynayan fakat savunmada da dikkatli olmaya çalışan bir takım olacak. Çünkü bugün kalemize 2 şut çekildi ve 3 gol yedik. Daha dikkatli olmalıyız. Dediğim gibi agresif, ileriye oynayan ve savunmada dikkatli bir takım olacağız. Oyunumuzu daha hızlandırdığımızda ve bu detaylara dikkat ettiğimizde daha iyi olacağız."

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"TROSSARD'IN KALİTESİNİ KONUŞMAYA GEREK YOK"

"Daha aç ve acımasız bir takım olmalıyız. Çalışıyoruz. Trossard'ın kalitesini konuşmaya gerek yok. Ayrıca benim sistemim için çok uygun bir futbolcu. Daha da parlayacak."

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#Beşiktaş#Vincenzo Italiano#Trossard

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