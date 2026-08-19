Vincenzo Italiano’dan transfer açıklaması ve Vlahovic müjdesi! ‘Kadroda olacak’

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Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Litvanya temsilcisi Kauno Zalgiris'i konuk edecekleri maç öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

-Orta saha transferi konuşuluyor, sizin nasıl bir orta saha talebiniz oldu?

Vincenzo Italiano: "Orta sahada değişiklik yapmadım doğru çünkü aynı zamanda bu oyuncularım çok iyi maçlar çıkardı. Orta saha, takımın dengesidir. Ben bu oyuncularla bu yüzden oynamaya devam ettim. Yedekten girenler de oldu. Onlar da iyi oynadılar. Bence bu denge şu anda çok önemli. O yüzden bu 3 (Orkun - Salih - Olaitan) oyuncuyu oynattım.

Bir sır değil, bir orta saha oyuncusu, kaliteli bir orta saha oyuncusu arıyoruz. U23 bir oyuncu da arıyoruz. Yönetimle konuşuyoruz. Arayış içerisindeyiz. Rekabetçi bir takım olmak istiyoruz. Gelen oyuncular da bu rekabet için bize yardımcı olacak."

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"TAKIM ÇOK İSTEKLİ"

"Savunmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Takım halinde savunma yapıyoruz, böyle de yapmak zorundayız. Gol yemek istemiyoruz. Şu ana kadar savunmadan memnunum. Aldığımız sonuçlar tatmin edici, gol yemedik. Çalışıyoruz ve gelişiyoruz. Takım çok istekli."

"KAZANMAMIZ GEREKİYOR"

"Yarın bir final maçına çıkacağız. Avrupa Ligi'nde oynamak istiyoruz. Yarın kazanmamız gerekiyor. Avrupa'da favori yoktur, her maç çok zordur. Rakibimiz de Şampiyonlar Ligi'nden geliyor. İyi çalışmamız gerekiyor. Toplam 180 dakikalık bir maç, umarım iyi performansımızı devam ettirebiliriz."

"VLAHOVIC, YARIN OLACAK"

"Vlahovic, yarın yedek kulübesinde olacak. Temposu artıyor. Uzun zamandır oynamıyor, umarım yarın süre alır, hatta uzun süre alır. Yarın takımla yolculuğu başlayacak. Çok değerli bir oyuncu aramıza kattık ama dikkatli olmamız gerekiyor. Hepimiz sahada neler yapacağını görmek istiyoruz. Kendisi çok kaliteli bir oyuncu."

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"BİTİRİCİLİKTE BİR SIKINTI VAR"

"Bitiricilikte bir sıkıntı var. Daha fazla gol atmayı hak ettik. Daha fazla bitirici olmamız gerekiyor. Maçları daha erken bitirmeniz gerekiyor, bu bitiricilik için de her gün çalışıyoruz. Bizim için çok önemli bir konu."

NUBEL'İN PERFORMANSI VE DOĞAN ALEMDAR

"Takımda şu anda bir hiyerarşi var. Alex, şu anda 1 numara. Doğan da bu sezonda yer bulacak, onunla konuştum. Nübel'in performansından ve sonuçlardan çok memnunum. O yüzden şu anda Nübel ile devam edeceğiz."

"Bu sene 3 kulvarda mücadele edeceğiz. Bu takımın en sonuna kadar zorlaması gerekiyor, bizim hedefimiz bu. Umarım öyle olur, bunun için çalışıyoruz. Sonuna kadar gitmek istiyoruz. Hedefimiz bu!"