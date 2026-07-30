Vincenzo Italiano’dan Salah ve Beşiktaş itirafı: Bu kadarını görmemiştim

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Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, İtalyan basınının önde gelen gazetelerinden La Gazzetta dello Sport'a verdiği röportajda siyah-beyazlı kulüpteki ilk günlerinden transfer çalışmalarına, Galatasaray, Mohamed Salah, Leandro Trossard, Orkun Kökçü, Bologna'dan ayrılığı ve Serie A'ya kadar birçok konuda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte Italiano'nun öne çıkan sözleri...

"GALATASARAY VE SALAH SÖZLERİ

"Ligde dört yıldır üst üste şampiyon olan Galatasaray’a zorluk çıkarmalıyız. Takım güçlü, iki-üç oyuncu daha alabilirsek daha da güçlü olacağız. Trossard mı? Harika: Ağustos başında geliyor. Salah mı? Şu an için her şey askıda, şimdilik. Ama bizimle Orkun Kökçü var, harika bir kaptan."

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"ASYA YAKASINDA EV TUTACAĞIM"

"Sanırım Boğaz’ın ötesinde, spor merkezimizin yakınında, Asya yakasında bir ev tutacağım. Yakınında olması gerekiyor: Casteldebole’de evimden oraya gitmem 1 dakika 40 saniye sürerdi; burada ise geçen gün 28 dakika sürdü. Her zaman hazır olmalıyım, benim çalışma tarzım bu. Her neyse, burası harika: geçen gün bir yakadan diğerine geçerken 5 yunus gördüm..."

"BÖYLE BİR ATMOSFER GÖRMEDİM"

"Üst düzey bir kulüp, harika bir organizasyon, mükemmel bir spor merkezi ve inanılmaz bir atmosfer: İlk dakikadan itibaren coşku dolu, hiç bu kadar sıcak bir ortam görmemiştim ya da yaşamamıştım. Heyecan verici. Bu akşam Midtjylland ile ikinci maç var, sonra turu geçersek bir maç daha ve Avrupa Ligi play-off'ları bizi bekliyor. Ama elenirsek, Conference Ligi ön eleme turlarına gireriz. Kulüp benden Avrupa'yı istedi, hangisi olursa olsun."

"OYUNCULARIMDAN DAHA YORGUN BİTİRİYORUM"

"Evet, ben böyleyim: maçı bazı oyunculardan neredeyse daha yorgun bitiriyorum. Yerimde duramıyorum. Buradaki başlangıcım bana Bologna’dakini çok hatırlatıyor: tamamlanması gereken bir takım, kampta çok sayıda genç oyuncu..."

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"BENFICA İLE BİR GÖRÜŞME OLDU"

"Benfica ile bir görüşme oldu, önümde Portekizli bir teknik direktör olduğunu bana dürüstçe söylediler."

"BOLOGNA'DA KALABİLİRDİM"

"Doğru. Kalabilirdim ama bazı hikayeler devam eder, bazıları ise etmez. Artık Avrupa'da mücadele etme fırsatı yoktu ve son 5 yıldır buna alışmış olduğum için, bu benim kişiliğim açısından önemli hale gelmişti. Ayrıca, bir mini döngünün sona ermesinin doğru olduğunu söyleyebiliriz: yeni bir soluk herkese iyi gelebilir."

"NAPOLİ İÇİN AYRILMADIM"

"De Laurentiis ile aramızda her zaman karşılıklı bir saygı vardı. Bazı kararlar alınır ve onlar da harika bir teknik direktör seçtiler. Ancak Bologna’dan Napoli ile sözleşmem olduğu için ayrılmadığımı teyit ederim. Bu, ondan bağımsız olarak alınan bir karardı."

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ROMA SORUSU

"Peki Roma’daki o toplantıya gittiniz mi?" sorusuna İtalyan teknik adam "Bu konu artık zaman aşımına uğradı." dedi.

"MILAN'A SADECE BİR KEZ HAYIR DEDİM"

"Sadece Coppa Italia’yı kazandıktan sonra. İlk kupam, Bologna’da ve bende göz ardı edilemeyecek bir coşku yarattı. O duyguları yeniden yaşamak istedim ve kaldım."

"AYRILMAYA BIRMINGHAM'DA KARAR VERDİM"

"Birmingham’da Avrupa kupalarından elendiğimizde. Kafamda her zaman Avrupa’da yer alan bir Bologna vardı ama bu yıl artık başaramayacağımızı anladığımda, o mini döngünün kapandığını düşündüm."

"BEŞİKTAŞ GİBİ BÜYÜK BİR KULÜPTEN TEKLİF ALMAMI SAĞLADI"

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"Avrupa'yı tanıdım ve burası muhteşem: Kendini sınarsın, bir saniye bile pes etmemelisin, kolay maç diye bir şey yoktur. Fiorentina ve Bologna bana kendimi tanıtma fırsatı verdi ve böylece Beşiktaş gibi büyük bir kulüpten teklif almamı sağladı. Bugünün Fiorentina'sı mı? Artık ‘benim’ Fiorentina'm değil, benim için kilit öneme sahip üç kişi eksik."

"BİR YA DA İKİ KİŞİ"

"Bologna’dan kaç oyuncu izlediniz? Orsolini ve Lucumi mi?" sorusuna İtaliano "İsim vermeyeceğim: diyelim ki bir ya da iki kişi." diye belirtti.

"TEDESCO'YU HİÇ ARAMADIM"

"Hayır, ve ona katılıyorum; ben de hiç aramadım çünkü başkalarının deneyimlerinden yola çıkarak önyargılara kapılma riski var. Ona şunu söylüyorum: harika bir grupla ve olağanüstü bir çalışma kültürüyle çalışıyor; bu en büyük değer."

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"BOLOGNA KALBİMDE VE RUHUMDA"

"Kesinlikle. Bazen gözlerimi kapatıyorum ve kendimi Govo’nun omuzlarında, Milan’ı yendikten sonra Olimpico’daki otuz bin taraftara bakarken görüyorum. Taraftarlara şunu söylüyorum, onlar kalbimde ve ruhumda yerlerini korudular. Dövme yaptırmam ama o tür bir insan olsaydım, Coppa Italia kupasını gerçekten dövme yaptırırdım."

"DOVBYK'İ DÜŞÜNMÜŞTÜK"

"Harika bir forvet ve evet, onu düşünmüştük. Santi için mutluyum, cömertlik ve yetenek, başarılı olacak, hırslı."

"ORSOLINI'SİZ BİR BOLOGNA'YI DÜŞÜNEMİYORUM"

"Umarım yakında imzalar: bu kadar etkili bir oyuncunun ayrılmasını görmek istemem. Orso’suz bir Bologna’yı düşünemiyorum, ama Bologna’sız bir Orso’yu da."

"ARTIK BENİM FİORENTİNA'M DEĞİL"

“Avrupa'yı tanıdım ve burası muhteşem: Kendini sınarsın, bir saniye bile pes etmemelisin, kolay maç diye bir şey yoktur. Fiorentina ve Bologna bana kendimi tanıtma fırsatı verdi ve böylece Beşiktaş gibi büyük bir kulüpten teklif almamı sağladı. Bugünün Fiorentina'sı mı? Artık ‘benim’ Fiorentina'm değil, benim için kilit öneme sahip üç kişi eksik.”

"ZATEN YAŞLI DA DEĞİLİM"

"Italiano’nun henüz deneyimsiz olduğu anlamında “genç bir teknik direktör” olarak nitelendirilmesi sizi biraz rahatsız ediyor mu?" sorusuna İtaliano "Hayır, hiç sorun olmadı. Zaten yaşlı da değilim..." dedi.