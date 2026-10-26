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Vincenzo Italiano'dan Orkun Kökçü kararı

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#Beşiktaş#Orkun Kökçü#Vincenzo Italiano
Vincenzo Italianodan Orkun Kökçü kararı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 26, 2026 09:36

Beşiktaş'ta Avrupa Ligi'nde Hoffenheim ile oynanan maçta sakatlanan ve son 2 karşılaşmada forma giyemeyen Orkun Kökçü için teknik direktör Vincenzo Italiano kararını verdi.

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Süper Lig'de ve Avrupa'da kritik bir viraja giren Beşiktaş'ta özellikle orta sahada yaşanan sakatlıklar oldukça can sıktı.

Beşiktaş’ta gözler, sakatlığı nedeniyle son iki karşılaşmada forma giyemeyen Orkun Kökçü’ye çevrildi.

UEFA Avrupa Ligi’ndeki Hoffenheim mücadelesinde sakatlanan milli futbolcu, Trabzonspor ve Crystal Palace maçlarında takımını yalnız bırakmıştı.

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KASIMPAŞA MAÇINDA OYNAMAK İSTEDİ, ITALIANO'DAN ONAY ÇIKMADI!

Tedavisi yoğun şekilde devam eden kaptanın, Pazar günü Kasımpaşa deplasmanında yeniden sahaya çıkmak istediği öne sürüldü. Ancak teknik direktör Vincenzo Italiano ile sağlık ekibi, yıldız oyuncunun dönüşü konusunda risk almak istemiyor.

Sakatlığın tekrarlama ihtimalini dikkate alan İtalyan çalıştırıcı, 25 yaşındaki futbolcuyu tamamen hazır olmadan kullanmayı düşünmüyor. Teknik heyetin önceliği, kaptanın uzun vadede sorunsuz şekilde takıma dönmesini sağlamak.

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Vincenzo Italianodan Orkun Kökçü kararı

MIRETTI DE YOK

Siyah-beyazlı takımda Orkun Kökçü'nün yanı sıra orta saha rotasyonundan Fabio Miretti'nin de Crystal Palace maçında sağ omzundan yaşadığı sakatlık nedeniyle yaklaşık 1.5 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

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#Beşiktaş#Orkun Kökçü#Vincenzo Italiano

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