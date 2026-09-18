Vincenzo Italiano'dan Marsilya maçı sonrası oyuncularına övgü!

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UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Marsilya'yı 4-1 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, maç sonunda açıklamalarda bulundu

İşte Vincenzo Italiano'nun sözleri;

Avrupa Ligi'nde çok iyi başladık. Taraftarın önünde kazanmayı çok istiyorduk. Oyuncular harika bir iş çıkardı, ilk yarının son 10 dakikası hariç. Taraftarlara teşekkür ederim. Onlara bu güzel şovu gösterdiğimiz için çok mutluyuz.

İLHAN FAKILI'YA ÖVGÜ

İlhan Fakılı her geçen gün gelişiyor, onu tebrik ediyorum. 'Bravo' diyorum. Böyle devam ederse, büyük bir başrol oyuncusuna dönüşebilir. Hücumda çok iyiydi, savunmaya da yardım etti. İlk günden beri kendini göstermeye çalışıyor. Onun adına çok mutluyum.