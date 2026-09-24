Vincenzo Italiano'dan Beşiktaş ve Türkiye itirafları: 'Çocukluğumdaki duyguları yeniden yaşıyormuşum gibi hissediyorum!'

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Beşiktaş'taki kariyerine muhteşem bir başlangıç yaparak siyah-beyazlı takımı Avrupa Ligi'nde lig etabına taşıyan, Süper Lig'de de ilk 6 haftalık periyodu liderin 1 puan gerisinde 3. sırada tamamlayan Vincenzo Italiano, liglere milli ara verilmesinin ardından ülkesi İtalya'da Corriere dello Sport'a özel bir röportaj verdi.

Beşiktaş'la yollarının kesişme sürecinden Türkiye'deki futbol iklimine, kariyer planlamasından transfere varana dek birçok konuda açıklamalarda bulunan Italiano'nun röportajından öne çıkanlar şu şekilde:

"TÜRKİYE'DEKİ ATMOSFER OLAĞANÜSTÜ"

"Türkiye'deki atmosfer olağanüstü. Yeni, tamamen kapalı, devasa ve tutkulu taraftarlarla dolu stadyumlar var. Bana maçların saat 15.00'te oynandığı ve insanların hafta boyunca maçı beklediği 1980-1990'ların İtalyan futbolunu hatırlatıyor. Çok büyük bir enerji var. Üstelik bu sadece güçlü takımların taraftarlarıyla sınırlı değil, her yerde aynı durum geçerli."

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"ÇOCUKKEN HİSSETTİĞİM DUYGULARI YAŞADIM, SANKİ O GÜNLERE GERİ DÖNÜYORUM!"

"Son olarak deplasmanda Amed SF ile karşılaştık. Süper Lig'e yeni yükselmiş bir takım olmalarına rağmen tribünde tabir-i caizse 40 bin 'hayvan' (bu ifadeyi kötü anlamda kullanmıyorum) vardı. İnanılmaz bir atmosfer oluşturdular. Çocukken İtalya'da statların tamamen dolu olduğu dönemlerde hissettiğim duyguların aynısını yaşadım. Türkiye'de sanki o günlere geri dönüyorum."

"ZİRVEDE OLMAK İÇİN BÜYÜK BİR İSTEK VAR"

"Burada herkes zirvede olmak istiyor. Her gün yeni bir yarışın içindesiniz. Gerçekten çok şaşırdım. Belki bu lig Avrupa'nın en büyük beş liginden daha düşük seviyede ancak kaliteli ve gelişmeye devam ediyor. Çünkü değerli oyuncular ve yabancı teknik direktörler gelmeye devam ediyor."

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"HAZIRLIK KAMPINDA KADRONUN DÖRTTE ÜÇÜ GENÇ OYUNCULARDAN OLUŞUYORDU"

"Sezon öncesi hazırlık kampında, yeniden yapılanma sürecinin bir parçası olarak kadronun dörtte üçü genç oyunculardan oluşuyordu. Ardından, Dünya Kupası nedeniyle bazı oyuncular takıma çok geç katıldı. Avrupa Ligi ön elemesinde geçen sezon turnuvanın sürprizlerinden biri olan Midtjylland ile karşılaşacağımız için endişeliydik. Hazır olmadığımızı düşünüyorduk ama buna rağmen onları iki maçta da mağlup ettik. Yolumuza devam ettik; kadro tamamlandı, milli oyuncular döndü ve Vlahovic takıma katıldı. Mevcut duruma bakıldığında, başlangıçtaki beklentiler göz önüne alındığında Beşiktaş bir sürpriz oldu; açıkçası böyle bir tablo beklemiyordum."

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"KOLAY LOKMA OLMADIK"

"Bazılarının beklediği gibi kolay lokma olmadık; herkesi şaşırttık. Geçen hafta sahaya çıktığımda Toto Cutugno şarkısı söyleniyordu; 43 bin seyircinin adınızı haykırdığını duymak heyecan verici bir deneyim. Dinamik bir futbol; yani Beşiktaş'ı, kartalı ve bu semti yansıtan bir futbol izlemek isteyen taraftarları memnun etmeye çalışıyoruz. Ve şimdilik bunu başardığımızı düşünüyorum."

"AGRESİFLİKTEN HİÇ VAZGEÇMEDİM"

"Oyun anlayışıma her yıl yeni şeyler ekledim, bazı şeyleri çıkardım. Her zaman aynı şekilde oynuyormuşum gibi görünebilir çünkü bana göre oyunun temelinde 'agresiflik' olmalı. Yüksek kaliteye ve zekaya sahip oyuncularla karşılaştığınızda onların üzerine gitmez, zaman ve alan bırakırsanız zorlanırsınız. Bu özelliğimden hiç vazgeçmediğim için aynı yolu izliyor, aynı oyunu oynatıyormuşum gibi görünüyor. Ancak daha fazla pas yapan takımlarım da oldu, daha dikine oynayan takımlarım da, geride bekleyen takımlarım da. Trapani'yi çalıştırdığım dönemden bugüne kadar ben ve ekibim yöntemimizi tamamen değiştirdik, birçok şeyi geliştirdik."

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"FIORENTINA VE BOLOGNA BANA AVRUPA TECRÜBESİ KAZANDIRDI"

"Fiorentina ve Bologna bana Avrupa'da kendimi gösterme fırsatı verdi. Avrupa'da oynadığınızda büyüyorsunuz, daha üst seviyedeki takımlarla karşılaşıyorsunuz. Tempo ve hız seviyesinin önemini anladım. Haftada üç maç oynanan dönemlerde takım yönetimini öğrendim."

"İTALYA DIŞINDA ÇALIŞMAYA SICAK BAKMIYORDUM"

"Beşiktaş'tan önce bir İtalyan kulübüyle yakın olup olmadığımı sorarsanız, evet diyebilirim ancak hangisi olduğunu açıklamam. Avrupa'da bazı takımlarla önemli görüşmeler yaptım. Benfica yöneticileriyle çok güzel bir sohbet gerçekleştirdim. Bu görüşme benim düşüncelerimi biraz değiştirdi çünkü daha önce yurt dışında çalışmaya çok sıcak bakmıyordum. Birkaç gün sonra Beşiktaş beni aradı ve önemli bir proje sundu. Son birkaç ay öncesine kadar böyle bir maceraya atılacağımı hiç düşünmezdim. İtalya'da kalmak ve büyük hedeflere ulaşmaya çalışmak istiyordum. Ancak hikaye farklı gelişti."

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"HAYALİM HEP İTALYA'DA ŞAMPİYONLUK YAŞAMAKTI"

"Küçüklüğümden beri hayalim her zaman İtalya Serie A şampiyonluğu kazanmaktı. Hâlâ hayal kurmaya devam ediyorum. Bakalım futbolu bırakmadan önce bu hayalimi gerçekleştirebilecek miyim, göreceğiz..."