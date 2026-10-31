Vincenzo Italiano'dan Beşiktaş ve Napoli açıklaması!

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Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Sky Calcio Unplugged podcastinde açıklamalarda bulundu.

"YURT DIŞINDAKİ TAKIMLARDAN ÇOK SAYIDA TEKLİF ALDIM"

Bologna ile ilişkim sona erdikten iki saat sonra yurt dışındaki takımlardan çok sayıda teklif aldım. Buna çok şaşırdım. Premier Lig kulüplerinin, Benfica'nın ve Beşiktaş'ın yöneticileriyle görüşme fırsatı bulduğum için çok mutlu oldum. Onlarla konuştuktan sonra düşüncelerim biraz değişti ve bu tercihi yapmaya karar verdim. Sonuçta futbol her yerde futbol. Tek zorluk, yeni bir ortama alışmak ve kendi alışkanlıklarını değiştirmek olabilir. Ancak sahaya çıktığında her şey aynı."

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"BANA UZUN VADELİ PROJELER SUNAN İNSANLARLA KONUŞTUM"

Italiano, kararında görüştüğü kulüplerin projelerinin etkili olduğunu da belirtti:

"Bu üç görüşme gerçekten ufkumu açtı ve böylece bu deneyimi yaşamaya karar verdik. Çok güzel ve öğretici görüşmelerdi. Bana uzun vadeli projeler sunan insanlarla konuştum. Buna alışık değildim. Karşıma çıkıp ilk aylarda, ikinci yarıda ve sonraki yıl neler olması gerektiğini anlatıyorlardı. Çünkü fikirleri uzun yıllar birlikte çalışmaktı. Bunu benimle yapmalarını sevdim."

"BU HAYALİMİ TÜRKİYE'DE GERÇEKLEŞTİRMEK İSTİYORUM"

"Benim hayalim her zaman bir lig şampiyonluğu kazanmaktı. Şimdi kendimi Türkiye'de, yöneticilerle, teknik ekiple ve tesislerde çalışan futbolcularla birlikte buluyorum. Bunlar gerçekten harika insanlar. Her gün olumlu anlamda yeni bir sürprizle karşılaşıyorum. Bu kadar kısa sürede böyle bir ilişki kurmayı beklemiyordum. Benim hayalim her zaman bir lig şampiyonluğu kazanmaktı. Maradona'nın Napoli ile yaptıklarını izlediğimiz günleri düşününce, şimdi bu hayalimi Türkiye'de gerçekleştirmek istiyorum. Bu insanlar ve bu yönetim için harika bir hediye olur."

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"BU SPORU TUTKUYLA, BAZEN BİRAZ DA TAKINTIYLA YAPARSINIZ"

"Her zaman şunu söylerim: Eğer futbolcuların aklında birlikte çalıştıkları teknik direktörden küçücük bir şey bile kalıyorsa o teknik direktör doğru noktalara dokunmayı, biraz duygu ve bu spora tutkuyu aktarmayı başarmış demektir. Bu sporu tutkuyla, bazen biraz da takıntıyla yaparsınız. Çünkü çok hızlı ilerliyor. Rakipler hazırlanıyor, hiçbir şeyi boşlamamalı ve her ayrıntıya dikkat etmelisiniz. Olumsuz dönemler yaşamak çok kolay. İşlerin kötü gittiği uzun süreçlerden kaçınmak için çok çalışmalısınız. Zorluklara tepki vermeyi bilmeli ve futbolcularınızın zihnine girmelisiniz. En zor kısım da bu."

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"BU SPORU DELİCESİNE SEVİYORUM"

"Bu mesleğin güzel yanları bunlar. Bana büyük mutluluk veriyor. Bu sporu delicesine seviyorum. Sicilya'daki küçük kasabam Ribera'nın sokaklarında koştuğum günlerden beri aynı tutkuya sahibim. Bugün de hiçbir şey değişmedi."

"ONLAR KENDİ YOLLARINA, BEN DE BAŞKA BİR YOLA GİRDİM"

Vincenzo Italiano, Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis ile ilişkisi hakkında şu açıklamalarda bulundu:

"De Laurentiis ile aramızda belki de böyle kalmaya mahkûm platonik bir sevgi var. Bir türlü gerçek anlamda bir temas kurulamıyor. Bana karşı duyduğu ve her zaman hissettiği takdirden mutluyum ancak sonuçta tercihler yapılıyor. Onlar kendi yollarına, ben de başka bir yola girdim. Şimdi Beşiktaş ile lig şampiyonluğu kazanmanın hayalini kuruyorum."

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"MEKSİKA'DA DÜNYA KUPASI'NI KAZANAN MARADONA'YI İZLEYEREK BÜYÜDÜM"

Napoli efsanesi Diego Armando Maradona'nın doğum gününde (30 Ekim) konuşan Italiano, Arjantinli efsane ve Napoli'de geçirdiği yıllarla ilgili, "Napoli'de olduğum dönemde, takımı ileriye taşıyan ve Meksika'da Dünya Kupası'nı kazanan Maradona'yı izleyerek büyüdüm; sahada yaptığı her şeye hayran kaldım. Ofisimde her zaman tutacağım iki fotoğraf var." dedi.