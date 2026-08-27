Vincenzo Italiano: 'Sıradaki hedef ilk 24!'

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UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Beşiktaş, deplasmanda Litvanya ekibi Kauno Zalgiris'e 1-0 mağlup oldu. İlk karşılaşmadan 3-0 galip ayrılan siyah-beyazlılar böylece adını Avrupa Ligi lig aşamasına yazdırdı.

Maçın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, değerlendirmelerde bulundu.

"BU MAÇA BAKMAYA GEREK YOK"

"Hedefimize ulaştık, çok istekliydik. Bu maça bakmaya gerek yok. 3-0 sayesinde turladık. Hedefimize ulaştık. Sezonun ilk gerçek görevini yaptık, o yüzden mutluyuz. Gruplardayız artık."

"ANALİZİNİ BİLE YAPMAYA GEREK YOK"

Gruplara kaldık. İlk maçın sonucu bugun için önemliydi. Daha iyi performans göstermeliydik. Tempo çok düştük. Gol yedik ve üzgünüm. Bu golü yemeyebilirdik. Daha iyi iş yapabilirdik. Bugün farklıydı. Mental olarak yüzde 100 hazır değildi takım, ilk maçtan dolayı, çok konsantre değildi. Bu maçın analizini bile yapmaya gerek yok.

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Bugün mutluyum. Avrupa'dayız, gruplardayız, önümüzdeki maça bakmalıyız. Hedefimize ulaştık.

"BUGÜNÜ YOK SAYMALIYIZ"

"Bugün herkes gördü, tempo ve ritm çok düşüktü. Yoğunluğu da herkes gördü.

Kartal bu sezon ilk defa 80 dakika oynadı. Vlahovic ve Trossard da hazırlık süreci geçirmedi. Onlar da yavaş yavaş ritm kazanacaktır.

Bugünü yok saymalıyız herkes için. Lig devam ediyor. Ligde daha farklı bir performans göreceğiz. Konsantrasyon seviyesi de daha farklı olacak."

AVRUPA LİGİ YORUMU

"Avrupa Ligi, çok zor bir lig. Bütün takımlar çok seviyede. Bence Şampiyonlar Ligi ile Avrupa Ligi arasında çok büyük fark yok. Gerçekten değerli ve yüksek seviye takımlar. Avrupa Ligi, güzel yolculuk olacak bence. Büyük ve kaliteli takımlara karşı oynayacağız. Oynayacağımız her maçta, üç kulvarda, hepsini iyi oynamak istiyoruz. Elimizden geleni yapmak, Beşiktaş'ı onore etmek istiyoruz. Bu taraftar, en iyisini görmeyi hak ediyor."

"SIRADAKİ HEDEF İLK 24"

"İlk hedefimiz Avrupa Ligi'ne katılmaktı, başardık. Sonraki hedefimiz lig aşamasından çıkmak olacak. İlk 8 takım direkt çıkıyor, 9-24 play-off oynuyor. Biz ilk 24 içinde olmak istiyoruz. Sonra nereye gideceğimize bakacağız. Bunun için iyi çalışmalıyız. Potansiyelimiz var, daha da büyümeliyiz. Beşiktaş'ı en iyi şekilde temsil etmeliyiz."