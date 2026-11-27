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UEFA Avrupa Ligi'nde Hapoel Beer Sheva'yı 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Vincenzo Italiano'nun sözleri;

Haber aldım. Bazı taraftarlarımız hastaneye kaldırılmış, geçmiş olsun demek istiyorum. Yaşananlardan dolayı üzgünüm. Geçmiş olsun demek istiyorum. Umarım hızlı bir şekilde sağlıklarını kavuşurlar. Kendi adıma, oyuncularımız adına, camia adına söylüyorum, çok iyi taraftar kitlesine sahibiz. Olanlardan dolayı üzgünüm. Umarım hızlı bir şekilde sağlıklarına kavuşurlar.

OYUNCULAR ÇOK İSTEKLİYDİ

Maçtan önce bir planımız vardı. O da ikinci yarıda değişikliklerle maçı kazanmaktı. Zorlanacağımızı biliyorduk ama değişikliklerin de işe yarayacağını biliyorduk. Öyle de oldu. Kazandığımız için mutluyum. Oyuncular çok istekliydi, 3 puanı çok istiyorlardı. Hep böyle olmamız lazım. Çok mutluyum özellikle ikinci yarıdaki oyundan dolayı. 10 puanımız var. Avrupa Ligi'nde iyi bir konumdayız. Hedefimiz üst tura çıkmak.

ŞARTLAR ZORDU

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Emirhan bir darbe aldı. Kontrol amaçlı hastaneye gönderdik. Çok büyük bir şey olduğunu sanmıyorum. Buraya nasıl geldiğimizi biliyorsunuz. Bizim için kolay olmadı, şartlar zordu.

DERBİ YORUMU

Bugün galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum. Tüm bu zorluklarla baş edip kazandığımız için mutluyum. Derbiye iki galibiyetle geliyoruz. İnançlıyız. Hazırlıklara başlayacağız.