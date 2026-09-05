×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLCANLI SKORTENİSVİDEOTV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Vincenzo Italiano: 'Karakter gösterdik, mükemmel değiliz'

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Italiano#Süper Lig
Oluşturulma Tarihi: Eylül 05, 2026 22:34

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Fenerbahçe'yi 2-1 yendikleri maçın ardından konuştu.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Süper Lig'de Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Vincenzo Italiano'nun sözleri;

Tarif edemeyeceğim bir mutluluk yaşıyorum. Böyle bir derbide kazanmak çok önemli. Büyük takım performansı gösterdik. Burada karakterle, futbol oynayarak 3 puan aldık.

KARAKTER GÖSTERDİK

Geri düştüğümüzde yine karakter gösterdik. Bundan dolayı ödüllendirildik. Daha fazla gol atabilirdik. Sonuçtan dolayı mutluyuz. Böyle devam etmeliyiz.

Gözden KaçmasınDerbide ortalık karıştı, birbirine girdiler: Fenerbahçede el hareketi, Beşiktaştan boğaz sıkma itirazıDerbide ortalık karıştı, birbirine girdiler: Fenerbahçe'de el hareketi, Beşiktaş'tan boğaz sıkma itirazı!Haberi görüntüle

MÜKEMMEL DEĞİLİZ

Gerçekten önemli bir sonuç aldık bugün. Buradaki amacımız rakibe az pozisyon vermek ve daha çok pozisyon yaratmak. Düzeltmemiz gereken şeyler var. Özellikle ilk yarıda göze battı bunlar. Mükemmel değiliz, daha çok çalışmamız gerekiyor.

Haberin Devamı

DAHA GELİŞMEMİZ GEREKİYOR

Fiziksel olarak iyiyiz. Mental olarak da iyiyiz. Mentaliniz güçlüyse bu ayaklara da yansır. Bugün de aynı zamanda topu iyi tutmaya çalıştık. Gelen topları harcamadık. Golleri attık, daha fazla atabilirdik. Bence daha çok gelişebiliriz. Avrupa başlayacak artık, maç sayısı artacak. Her açıdan daha da gelişmemiz gerekiyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Italiano#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!