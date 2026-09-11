Vincenzo Italiano: 'Geçen hafta yaşadığımız delilikti, bugün iyi iş çıkardık'

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Süper Lig'de Erzurum FK'yı 3-0 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Vincenzo Italiano'nun sözleri;

Söyleyecek çok fazla bir şey yok. Çok tehlikeli bir maçtı. Derbi sonrası o motivasyonu, açlığı yakalamak kolay olmuyor. Geçen hafta yaşadığımız delilikti, çılgınlıktı.

BÖYLE DEVAM ETMEMİZ GEREKİYOR

Maça iyi başladık ve kendimizi gösterdik. İkinci yarıda oyun daha sakin geçti. Önemli olan kazanmak. Böyle devam etmemiz gerekiyor. Bugün iyi iş çıkardık.

FARKLI ŞEYLER KONUŞABİLİRDİK

Alanya ve bugünkü maç arasındaki farklılık, bugün golü daha erken bulduk. Rakip savunmayı daha erken açtık. Alanyaspor'un da farklı bir stratejisi vardı o maçta. O maç için üzgünüm. O maçta puan alsaydık şu anda farklı şeyler konuşabilirdik. O benim içimde kaldı biraz.

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ALIŞIYORUZ VE GELİŞİYORUZ

Her geçen gün daha da gelişiyoruz, bunu görüyoruz. Farklı savunmalara karşı oynadıkça bunlara alışıyoruz ve gelişiyoruz. Daha da çalışmamız gerekiyor. Mutluyum şu anda.

ÇOK ŞEY ÖĞRENDİK

Bundan önce 2 maç kaybettik. Oradan çok şey öğrendik, nasıl reaksiyon göstermemiz gerektiğini öğretti o maçlar. O iki mağlubiyetten sonra bunları öğrendik. Bu dersleri çıkardığımız için mutluyum. Ligde şu anda olduğumuz yerden çok mutluyum.

MAÇLARIMIZ ZOR

Avrupa'da devam etmeyi çok istedik ve bunu başardık. Maçlarımız zor ama çok istekliyiz. Kendimizi en iyi şekilde göstermek istiyoruz.