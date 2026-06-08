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Vincenzo Italiano, eski öğrencisini Beşiktaş'a transfer etmek istiyor!

Güncelleme Tarihi:

#Transfer Haberleri#Beşiktaş#Vincenzo Italiano
Vincenzo Italiano, eski öğrencisini Beşiktaşa transfer etmek istiyor
Oluşturulma Tarihi: Haziran 08, 2026 15:39

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano, Bologna'dan eski öğrencisinin transfer edilmesini istiyor. İşte detaylar...

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Beşiktaş’ta teknik direktör probleminin çözülmesinin ardından transfer çalışmaları hız kazandı.

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Corriere dello Sport'un haberine göre; Siyah-beyazlı takımın yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano, Bologna'dan eski öğrencisi Nicolo Cambiaghi'yi Beşiktaş'a transfer etmek istiyor.

Vincenzo Italiano, eski öğrencisini Beşiktaşa transfer etmek istiyor

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COMO DA İSTİYOR

Como'nun da takibinde olan 25 yaşındaki sol kanat oyuncusu ile eski teknik direktörü arasındaki ikili ilişkinin transferde fark yaratabilecek unsurlardan biri olarak ön plana çıktığı belirtildi.

Cambiaghi, Italiano yönetiminde Bologna'da toplamda 62 maçta forma giymiş, 5 gol - 10 asistlik performans sergilemiş ve İtalya Milli Takımı'na çağrılmıştı.

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Vincenzo Italiano, eski öğrencisini Beşiktaşa transfer etmek istiyor

SON KARAR TEDESCO'NUN

Cambiaghi için son kararı Bologna'nın çiçeği burnundaki teknik direktörü Domenico Tedesco'nun vereceği belirtildi.

3 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

2024 yazında 11 milyon euro karşılığında Atalanta'dan transfer edilen Cambiaghi'nin Bologna ile 3 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

Vincenzo Italiano, eski öğrencisini Beşiktaşa transfer etmek istiyor

PERFORMANSI

Geride bıraktığımız 2025-26 sezonunda Bologna formasıyla 42 resmi maça çıkan Cambiaghi, 4 gol atıp 6 da asist üreterek toplamda 10 gole doğrudan katkı sağladı.

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#Transfer Haberleri#Beşiktaş#Vincenzo Italiano

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