Vincenzo Italiano: 'Derbi çok önemli, puan ya da puanlar istiyoruz'

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Süper Lig'de Çorum FK'yı 6-2 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Vincenzo Italiano'nun sözleri;

Ligin üçüncü haftasındayız, daha çok çalışıyoruz ve çalıştıkça gelişeceğiz. Kazandığımız için çok mutluyuz.

VLAHOVIC YORUMU

Dusan Vlahovic'İn fizik kalitesi iyi seviyede olursa, böyle devam edecek. Kulüple konuşurken çok ısrar ettim. Umarım böyle devam eder. Bir golcü için önemli olan gol atmak ve bu maçta çok başarılıydı.

DERBİ AÇIKLAMASI

Fenerbahçe derbisi herkes için çok önemli. Ligin dördüncü haftası, lig daha çok uzun. Puan ya da puanlar almak istiyoruz. İyi performans göstererek gelişimimizi devam ettirmek istiyoruz. Derbide değerimizi göstermek istiyoruz. Puan ve puanlar istiyoruz, kazanmak istiyoruz. Benim de ilk derbim olacak. Elimizden geleni yapmak istiyoruz.