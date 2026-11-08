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Vincenzo Italiano: 'Deplasman problemini çözeceğiz'

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Italiano#Süper Lig
Vincenzo Italiano: Deplasman problemini çözeceğiz
Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2026 23:41

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

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Süper Lig'de Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Vincenzo Italiano'nun sözleri;

Bence maça iyi girdik. Yaklaşımımız iyiydi. Konsantrasyon iyiydi. 1 kişi fazla olmanın avantajını kullandık. 11'e 11 olan bölümlerde de iyiydik. Vlahovic iyiydi, Trossard iyi iş çıkardı. Oyuncularımı tebrik ediyorum.

DEPLASMAN PROBLEMİNİ ÇÖZECEĞİZ

İç sahada nasıl bir ruha sahip olduğumuzu, nasıl vites artırdığımızı herkes çok iyi biliyor. Deplasmanda problem yaşıyoruz, bunu çözeceğiz. Artı 3 puan aldık. Milli araya sakin bir şekilde giriyoruz.

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TROSSARD'A ÖVGÜ

Bugün Trossard çok iyiydi, Celtic maçında da çok beğendim. Daha içeriye yakın oynadı bugün. Asist de yaptı. Kanatlarda, içeride çok iyi iş çıkarıyor. Birebirleri çok efektif, akıllı bir oyuncu. Onu tebrik ediyorum.

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DAHA İYİ OLMALIYIZ

Milli aradan ötürü üzgünüm. Oyuncular aramızdan ayrılacak. Bazı şeyleri bu arada düzeltmeyeceğiz. Milli aradan sonra zor deplasmanlar var. Oyuncuların hemen dönmesini bekliyorum. Eskisine göre daha iyi olmalıyız, milli ara sonrası yeni bir başlangıç olacak.

 

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#Beşiktaş#Italiano#Süper Lig

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