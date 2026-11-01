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Vincenzo Italiano: 'Çözmemiz lazım, bedelini çok ağır ödüyoruz'

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#Beşiktaş#Italiano#Süper Lig
Vincenzo Italiano: Çözmemiz lazım, bedelini çok ağır ödüyoruz
Oluşturulma Tarihi: Kasım 01, 2026 21:41

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

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Süper Lig'de Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Vincenzo Italiano'nun sözleri;

Maalesef 2-0'dan verdik maçı. Bence sonradan şiddetimiz, kalitemiz birazcık azaldı. 4-5 tane çok iyi şans yakaladık 3. gol için. Fakat işte maalesef dikkat eksikliği oldu, ritim düştü. Takım orada kontrolü kaybetti ve 2 gol yedik.

MAÇ ELİMİZDEYDİ

Onları tebrik ediyorum, 2 güzel gol attılar. 2-0 elimizdeydi maç, bunu verdik. Düzeltmemiz gerekiyor. Deplasmandaki oyunu, sonuçları düzeltmeliyiz. Maç elimizdeydi, 2-0'dan verdik. Bundan sonraki deplasmanlarda bunları çözmemiz gerekiyor.

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BEDELİNİ ÇOK AĞIR ÖDÜYORUZ

Bence bugün eski deplasmanlara bakarsak, galibiyete çok yakındık. Fenerbahçe maçını kazandık. Aradan zaman geçti ama onu kazandık. Bu takımın depalsamnda kazanacak kapasitesi var ama iç sahadaki kaliteyi, konsantrasyonu deplasmanda gösteremiyoruz ve bedelini çok ağır ödüyoruz.

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ÇÖZMEMİZ LAZIM

Böyle olunca rakipler de iyi oynuyor. 2 güzel gol attılar. İç sahada çok az hata yapıyoruz, çok şans yaratıyoruz, mükemmel denecek oyuna deplasmanda erişemiyoruz. Çözüm bulmamız lazım, bulacağız. Galibiyete çok yakındık, olmadı. Bunu çözmemiz lazım.

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#Beşiktaş#Italiano#Süper Lig

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