Vincenzo Italiano: 'Çok daha iyi işler yapacağız!'

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu maçında Danimarka'nın Midtjylland takımını 1-0'ın rövanşında 2-0 yenerek tur atladı. Mücadelenin ardından siyah-beyazlıların teknik direktörü Vincenzo Italiano, açıklamalarda bulundu.

İşte Italiano'nun açıklamaları;

"GAYET MUTLUYUM"

"Çok mutluyum. İyi bir iş çıkardık. Burada kazanmak çok zor. İlk yarıda zorlandık ama ikinci yarıda iyiydik. İki maçta da gol yemedik. Böyle devam etmemiz gerekiyor. Gayet mutluyum."

"ÖNEMLİ OLAN TURU GEÇMEMİZDİ"

"İlk maçı kazandığımız için özellikle ilk yarıda çok fazla risk almadık. İlk yarıda baskı yaptılar ve uzun oynadık. Çok fazla risk almadık. İkinci yarıda da ilk pozisyonda gol attık ve maçın kilidini açtık. İlk maça göre farklıydı, akıllı oynadık. İyi hazırlanmıştık ve ona göre oynadık. Önemli olan turu geçmemizdi. Bunu başardığımız için mutluyum."

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"ÇOK DAHA İYİ İŞLER YAPACAĞIZ"

"Zor bir takım çıkmıştı bu turda. Midtjylland gerçekten çok zor bir takım. İki tane zor maç oynadık ve hak ettiğimizi düşünüyorum. Şimdi oynayacağımız rakip, iki maçını da kazandı. Zor bir takıma karşı oynayacağız. Avrupa'da kolay maç yoktur. Sonuna kadar devam etmemiz gerekiyor. Bu turdan sonra öz güvenimiz arttı ve biraz daha çalıştıktan sonra çok daha iyi işler yapacağız."

"ROTASYONU GENİŞLETMELİYİZ"

"Biz şu anda 3 kulvarda değiliz. Haftada tek maç yaptık. İtalya'da 3 maç oynuyordum, o zaman zorunlu olarak rotasyon yapıyordum. Değişiklik yapmak zorundasınız, rotasyonu genişletmeniz lazım orada. Bir haftada bir maç yaptık şu anda. Geçen hafta iyi performans gösteren oyuncuları, bu hafta ödüllendirdim. 3 maç oynadığımızda tabii ki daha fazla rotasyon olacak. Bunu zamanı geldiğince göreceksiniz."

"TURU GEÇMEK HİÇ KOLAY DEĞİLDİ"

"Gerçekten çok mutluyum. Çok iyi performans ortaya koyduk ve sonucu aldık. Zor bir rakibe karşı oynadık ve iki maçta da iyi performans sergiledik. Tekrar ediyorum, çok zor bir takıma karşı oynadık. Daha hazır bir takıma karşı oynadık. Bütün oyuncularımı tebrik ediyorum çünkü hiç kolay değildi bu turu geçmek."

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"AVRUPA'DA KOLAY MAÇ YOKTUR"

"Bundan sonraki tur için yarın çalışmaya başlayacağım. Zor olacaktır, dediğim gibi Avrupa'da kolay maç yoktur. İlk maçı deplasmanda oynayacağız ve hazırlanmamız gerekiyor ama bu turdaki gibi oynarsak, iyi işler yapabiliriz. Bu maçtan sonra da iyi bir özgüven kazandığımızı düşünüyorum. Çalışmaya başlayacağız."

"ACI ÇEKTİK"

"Devre arasında soyunma odasına gittiğimizde bazı çözümler aramaya başladık. Daha agresif olmamız gerekiyordu. Topa daha fazla sahip olmamız gerekiyordu. Özellikle orta sahada daha fazla ikili mücadele kazanmamız gerekiyordu. Bunları da yaptık. İkinci yarıda çok iyi oynadık. Acı çektik çünkü her zaman oyunu her zaman domine edemezsiniz. Çocuklarımı tebrik etmek istiyorum, bugün harika bir iş çıkardılar. Avrupa'da kolay maç yoktur."