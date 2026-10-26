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Vincenzo Italiano: 'Bu ligde kolay maç yok, ekstra mutluyum'

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Süper Lig#Başakşehir
Vincenzo Italiano: Bu ligde kolay maç yok, ekstra mutluyum
Oluşturulma Tarihi: Ekim 26, 2026 21:45

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Başakşehir'i 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

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Süper Lig'de Başakşehir'i 2-0 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Vincenzo Italiano'nun sözleri;

İlk yarıya iyi başladık, kazanma isteğimiz güzeldi. Son 20 metrede eksiklik vardı, daha iyi işler çıkarabilirdik. Maç öncesi ikinci yarı değişikliklerle daha güçlenebileceğimizi söylemiştim. Oh harika performans gösterdi, tebrik ediyorum. Bu ligde kolay maç yok, kesinlikle önemli galibiyet oldu. İkinci yarı maçı almayı başardık.

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DAHA FAZLA YAPMALI

Junior Olaitan ile hep konuşuyoruz, asistler yaptı... Gol de atması lazımdı. Çok güzel iki gol attı. Uzaktan güzel şutlar çekebiliyor, bunu daha fazla yapması lazım. Böylece maçı aldık.

EKSTRA MUTLUYUM

Oh da çok profesyonel bir oyuncu. Dusan Vlahovic ve Semih Kılıçsoy ile birlikte bütün sezon bize yardım edecekler. Oh'tan çok memnunum. Olaitan ve Ndidi'den de çok memnunum. Uzun zamandır gol yiyorduk, bu maçı gol yemeden bitirdiğimiz için ekstra mutluyum

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#Beşiktaş#Süper Lig#Başakşehir

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