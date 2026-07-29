Vincenzo Italiano: 'Avantajımız var, akıllı olmalıyız!'

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Midtjylland maçı öncesi Danimarka’nın Herning kentindeki MCH Arena'da basın toplantısı düzenledi.

İşte Italiano'nun açıklamaları;

"GEÇEN HAFTAYI TEKRAR ETMELİYİZ"

"Yarın bizim için çok önemli bir gün. Geçen hafta yaptıklarımızı tekrar etmemiz gerekiyor. Elimizde küçük bir avantaj var. Deplasman maçında işimiz zor. Turu geçmeyi çok istiyoruz. Umarım yarın başarılı olan taraf biz oluruz."

"AKILLI OLMALIYIZ"

"Biz geçen maçı 70-75 dakika 11'e 10 oynadık. Farklı bir maç oldu. Yarın bambaşka bir maç olacak. Rakip takım 1-0 geride, yarın daha agresif ve ofansif olacaklar. Şu anda avantajımız var. Akıllı olmalıyız. Savunmada daha dikkatli olmalıyız. Kale önünde de daha bitirici olmalıyız. İlk maçta çok iyi şansları kullanamadık. Soğukkanlılığımız yoktu. Yarın pozisyonlar üretip gol atmak istiyoruz."

"ABARTILIYOR"

Haberin Devamı

"Farklı ilk 11'ler kullanmam abartılıyor. Son yıllarda hep üç kupada mücadele ettim; Avrupa, lig ve kupa. O yüzden hep rotasyon yapmak zorundaydım. Bu yüzden daha az süre bulan, taze oyuncuları kullanmıştım. Benim amaçlarımdan biri, oynamayanları gruba daha çok dahil etmek. Geçen hafta oynayanlardan büyük bölümü tekrar sahada olacak. Yarın sabah son kararımı vereceğim. Bu kararımın ardından, geçen hafta sahada iyi işler çıkaran arkadaşlar tekrar şans bulacaklar. Umarım bizim için pozitif bir gün olur ve iyi bir sonuçla ayrılırız."

"BİR ŞEY İNŞA EDİYORUZ"

"Maçı çoğu zaman kafamızda oynuyoruz. Ben hep kaliteli oynayan bir Beşiktaş hayal ettim. Yarın zor olacak. Savunmayı iyi yapmamız gerekiyor. Evlerinde iyi oynuyorlar. Yarın en önemli kelime 'denge' olacak. Sanki bir ev yapıyormuş gibi düşünün. Biz her gün bir tuğla koyuyoruz ve bir şey inşa ediyoruz. Bu tabii ki zaman alacaktır ama umarım yarın çalıştığımız şeyleri sahada göreceğiz."

"BİR AYLIK ÇALIŞMAYLA KOLAY DEĞİL"

"Bir aylık çalışmayla bu iş kolay değil. ne zaman hazır olacağımızı bilmiyorum. geçen hafta iyi bir maç çıkardık, kapasitemiz buydu... İnanıyorum ki yavaş yavaş daha da gelişeceğiz. Trossard daha aramıza katılmadı. O ve yeni transferler katılacak ve bambaşka bir takım olacağız. Daha takım ne zaman hazır olur bilmiyorum çünkü daha erken. Aramıza oyuncular katılacak ve bu da zaman alacak bir işlem olacak."