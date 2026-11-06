Vincenzo Italiano: '3 puanı çöpe attık, böyle hediye edemeyiz'

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UEFA Avrupa Ligi'nde Celtic'e 3-2 mağlup olan Beşiktaş'ta teknik direktörü Vincenzo Italiano, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Vincenzo Italiano'nun sözleri;

Gerçekten çok ekşi bir gece oldu, gerçekten çok üzgünüm, hayal kırıklığına uğramış hissediyorum. Çok önemli puanları çöpe attığımızı düşünüyorum. Eskisi gibi daha dikkatli olmalıyız. Fazla pozisyon veriyoruz, hata yapıyoruz. Gerçekten iyi oynadık, sadece daha dikkatli olmalıydık çünkü gerçekten 3 puanı çöpe attık.

BU KADAR KOLAY HEDİYE HEDİLMEZ

Parmak görmek istemiyorum, kimseyi suçlamak istemiyorum. İlk başta daha serttik, daha dikkatliydik ve tehlikeleri çok önceden sezdik. Tabii ki pozisyon vereceksiniz ama bu kadar kolay hediye edilmez! Oyuncular iyi performans gösterdi ama 3 gol yedik ve 3 golle puanları çöpe attık. Bundan dolayı çok sinirliyim.

ÇOK ÜZGÜNÜM

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Oyuncular iyi performans gösterdi ama savunmada çok yumuşaktık, sezonun başındaki gibi değildik. Sezonun başında gol yememe istekleri vardı, daha dikkatliydik savunmada. Bugün maalesef 3 puanı çöpe attık. 3 golü rakibe hediye ettik. Çok üzgünüm. Avrupa'daki ilk mağlubiyetimizi aldık, bence olmaması gerekiyordu. Önümüzde 4 maç var. Elimizden geleni yapacağız. Gerçekten çok üzgünüm. Performanslara bakınca, kazanmamız gerekiyordu. Savunmadaki hataları yapmamamız gerekiyordu, bu hataları yapmasak da olurdu.

DİKKATİMİZİ ARTTIRMALIYIZ

Değişikliklerden bahsedecek olursak, Orkun oyuna girer girmez gol attı. Katkı sağladı. Son 2 deplasmanda iyi performanslar vardı ama sonuca yansımadı. Savunmada yumuşaklık var, eski sertlik yok. O değişiklikler her zaman katkı vermeyebilir ama bugün Orkun gol attı. Dikkatimiz bozulduğunda bunu çok ağır ödüyoruz, gol yiyoruz. Bunu düzeltmeliyiz. Biz aynı takımız. O oyunu, o savunmayı göstermemiz gerekiyor. Savunmada eski sertliğimiz yok, buna geri dönmeliyiz. Pozisyon verebilirsiniz ama böyle hediye edemezsiniz. Dikkatimizi daha da arttırmalıyız

DÜZELTMEMİZ GEREKİYOR

Takım olarak bahsediyorum. Özellikle 3. gol, bizim pozisyon doğmadan önüne geçmemiz gerekiyordu. Savunmadaki son adamlar bunlar. Sezon başında savunmacılarımız daha agresifti, ısırgandı, çizgiden top çıkarıyordu. O şu anda yok. Onu düzeltmemiz gerekiyor. Sezon başındaki takıma dönmemiz gerekiyor.

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BÖYLE HEDİYE EDEMEZSİNİZ

Hoffenheim ve Fenerbahçe'yi deplasmanda yenmiş takım biziz. Biz aynı takımız. O oyunu, o savunmayı göstermemiz gerekiyor. Savunmada eski sertliğimiz yok, buna geri dönmeliyiz. Pozisyon verebilirsiniz ama böyle hediye edemezsiniz. Dikkatimizi daha da artırmalıyız.