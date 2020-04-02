Vincent Janssen'den örnek hareket! Corona virüsü...
Fenerbahçe'nin 2017 yılında İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'dan kiraladığı ve kariyerine Meksika Ligi ekiplerinden CF Monterrey'de Vincent Janssen, corona virüsü salgı sebebiyle maaşında indirime gitti.
Corona virüsü nedeniyle birçok kulübü ekonomik anlamda zor günler yaşarken, futbolcularından maaş indirimi talep ederek rahatlamak istiyor...
Bu durumdan etkilenen Meksika ekibi Monterrey de futbolcularına maaş indirimi çağrısında bulundu.
Monterrey forması giyen eski Fenerbahçeli oyuncu Vincent Janssen, kulübünün çağrısını karşılıksız bırakmayarak maaşında indirime gideceğini açıkladı.
"ÇALIŞMA ARKADAŞLARIMA YARDIM ETMEK İSTİYORUM"
Hollandalı forvet "Niyetim çalışma arkadaşlarıma yardım etmek. Bu konuda konuşmalıyız ve sahip olduğumuz değerlere yardım etmeliyiz." ifadelerini kullandı.
Meksika Ligi'ndeki diğer takımların da ekonomik sorunları aşmak için çalışanlarının maaşlarında indirime gitme kararı aldı.
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