Vincent Aboubakar'ı şoke eden sakatlık! Afrika Uluslar Kupası'nı kaçıracak...

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Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisinin ardından kadro dışı bırakılan 5 isimden biri olan Vincent Aboubakar, çalışmalarına bireysel olarak devam etmiş ve Kamerun Milli Takımı'nın Afrika Uluslar Kupası kadrosunda yer almıştı.
ANTRENMANDA SAKATLANDI
Yıldız futbolcu, Afrika Uluslar Kupası'na kısa bir süre kala antrenmanda şok bir sakatlık yaşadı ve takım kadrosundan çıkarıldı.
1 AY OYNAYAMAYACAK
Sahalardan 1 ay boyunca uzak kalması beklenen 31 yaşındaki santrforun, tedavisi için İstanbul'a döneceği öğrenildi.
Bu sezon Beşiktaş formasıyla 22 resmi maça çıkan Aboubakar, 11 gol - 3 asistlik bir performans sergilemişti.