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Vincent Aboubakar'ı şoke eden sakatlık! Afrika Uluslar Kupası'nı kaçıracak...

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#Vincent Aboubakar#Beşiktaş#Sakatlık
Vincent Aboubakarı şoke eden sakatlık Afrika Uluslar Kupasını kaçıracak...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 13, 2024 14:02

Beşiktaş'ta sezona flaş bir giriş yapan ve bir süre boyunca takımının gol yükünü sırtlanan Vincent Aboubakar, devam eden süreçte üst üste yaşadığı sakatlıkların yanı sıra forma süresinin de azalmasıyla birlikte kadro dışı bırakılmıştı. Çalışmalarını bireysel olarak sürdüren Kamerunlu golcü, milli takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele etmeyi beklerken büyük bir şok yaşadı.

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Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisinin ardından kadro dışı bırakılan 5 isimden biri olan Vincent Aboubakar, çalışmalarına bireysel olarak devam etmiş ve Kamerun Milli Takımı'nın Afrika Uluslar Kupası kadrosunda yer almıştı.

ANTRENMANDA SAKATLANDI

Yıldız futbolcu, Afrika Uluslar Kupası'na kısa bir süre kala antrenmanda şok bir sakatlık yaşadı ve takım kadrosundan çıkarıldı.

Vincent Aboubakarı şoke eden sakatlık Afrika Uluslar Kupasını kaçıracak...

1 AY OYNAYAMAYACAK

Sahalardan 1 ay boyunca uzak kalması beklenen 31 yaşındaki santrforun, tedavisi için İstanbul'a döneceği öğrenildi.

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 22 resmi maça çıkan Aboubakar, 11 gol - 3 asistlik bir performans sergilemişti.

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#Vincent Aboubakar#Beşiktaş#Sakatlık

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