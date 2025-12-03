Vincent Aboubakar'dan Sergen Yalçın'a olay sözler: 'O sezon takımı biz şampiyon yaptık! Madem öyle şimdi de yapsın görelim'

Haberin Devamı

Azerbaycan Premier Ligi'nde Neftçi Bakü forması giyen Beşiktaş'ın eski golcüsü Vincent Aboubakar, siyah-beyazlı takıma dair önemli açıklamalarda bulundu.

Ertem Şener Youtube kanalına özel röportaj veren Vincent Aboubakar, Beşiktaş'ta çok güzel günlerinin geçtiğini belirterek, "Beşiktaş'ın çok özel bir taraftarı var. Orada kaldığım süre boyunca iz bırakabildim, ismimi kulüp tarihine yazdırdım ve birçok kupa kazandım." ifadelerini kullandı.

"BEŞİKTAŞ'IN ORGANİZASYON SORUNLARI VAR"

Beşiktaş'ın organizasyon sorunları olduğunu söyleyen Aboubakar, "Eğer iyi bir sportif direktörünüz ve iyi bir hocanız varsa onlara güvenmeniz ve zaman tanımanız gerekir. Sadece hoca değiştirmek yetmez iyi oyuncular da transfer etmelisiniz. Mesele oyuncunun pahalı olması değil, iyi oyuncu olmasıdır. Sabırlı olmak lazım. Şampiyonluğu kazanmak için sabırlı davranmamız lazım. Hoca (Solskjaer) geldi, oyuncular geldi, işler iyi gitmeyince hoca gitti. Oyuncular kaldı, yeni hoca geldi. Bu döngü böyle devam ederse başarı gelmez." şeklinde konuştu.

"İYİ BİR TAKIM OLMUŞTUK"

Beşiktaş taraftarının futbolu çok sevdiğini ve kupalara alışkın olduğunu söyleyen Aboubakar, "Bizim orada olduğumuz dönemde şampiyonluk kazandık, Türkiye Kupası kazandık, Süper Kupa kazandık; o yüzden taraftarın beklentileri yüksek. Bizim son şampiyon olduğumuz döneme bakın, kadroda çok büyük yıldızlar ya da astronomik maaş alan oyuncular yoktu. Ama iyi bir takım olmuştuk." dedi.

"O SEZON TAKIMI SERGEN YALÇIN DEĞİL, BİZ OYUNCULAR ŞAMPİYON YAPTIK!"

Siyah-beyazlıların 2020-2021 sezonunda kazandığı son şampiyonluğu Sergen Yalçın'ın değil, takım ruhu sayesinde oyuncuların kazandığını söyleyen Aboubakar, "Sergen Yalçın'la şampiyon olduğumuz dönemde o büyük işi başaran ve şampiyon olan biz futbolculardık. Biz o şampiyonluğu takım ruhuyla kazandık. O kupayı sahada mücadele eden oyuncu grubu kazandı. Hoca aynı hoca, üstelik şimdiki kadroda o döneme göre çok daha büyük isimler var. Madem öyle, şimdi de şampiyon yapsın görelim. Takım sayesinde şampiyonluk kazandı. Şimdiki oyuncular daha değerli, eğer başarabiliyorsa şimdi de şampiyon olsun." ifadelerini kullandı.

"SERGEN YALÇIN İYİ BİR TEKNİK DİREKTÖR MÜ?" SORUSUNA İMALI YANIT!

"Sergen Yalçın iyi bir teknik direktör mü?" sorusuna, "Bu konuda bir şey söyleyemem. O dönem biz oyuncular olarak kenetlendik, savaştık. Şampiyonluğa inandık ve bunu biz oyuncular beraber başardık" yanıtını verdi.

"TÜRK MİLLİ TAKIMI'NIN GELECEĞİ ÇOK PARLAK"

A Milli Futbol Takımı'nın maçlarını takip ettiğini söyleyen Aboubakar, "Türk Milli Takımı'nın geleceğinin çok parlak olduğunu düşünüyorum. Yeni gelen jenarasyon çok iyi geliyor." dedi.

"KENAN YILDIZ, ARDA GÜLER'DEN DAHA İYİ!"

A Milli Takım'ın genç yıldızları Arda Güler ve Kenan Yıldız'ı kıyaslayan Aboubakar, "Bence Kenan Yıldız, Arda Güler'den daha güçlü ve daha iyi bir oyuncu. Arda Real Madrid'de oynuyor olabilir ama Kenan'ı bekleyin! Tekniği inanılmaz." ifadelerini kullandı.

"ABRAHAM, OSIMHEN'DEN DAHA İYİ!"

Süper Lig'de forma giyen golcüleden Osimhen, En-Nesyri, Abraham ve Onuachu'yu karşılaştırması istenen Aboubakar, "Oynadıkları futbolu baz alırsam, Abraham. Bence futbolu çok iyi biliyor. Takımın oyuncu kullanımını bilmesi lazım. Eğer bir oyuncu gol atamıyorsa, o zaman takımı daha da iyileştirmek ve etrafına daha iyi oyuncular almak lazım. Galatasaray'a bakıyorsun takım iyi çalışıyor; Osimhen gol atıyor, Icardi gol atıyor. Fenerbahçe de aynı şekilde. Abraham'ı Galatasaray'a koy, orada daha çok gol atacak ve daha iyi oynayacak. Osimhen'de sadece gol var, golü çıkarsan başka ne yapabiliyor?" şeklinde konuştu.

"BEŞİKTAŞ'I HİÇBİR ZAMAN UNUTMAM"

Türkiye'de çok iyi zaman geçirdiğini söyleyen Aboubakar sözlerini şöyle noktaladı:

"Ben de Türkiye'yi çok seviyorum, orada iyi zaman geçirdim. Bütün insanlar biliyor ki Beşiktaş benim kalbimin takımı. Avrupa'ya geldikten sonra şampiyon olduğum ilk takımdır. Beşiktaş'ı hiçbir zaman unutmam. Yalnızca iyi başarılar diliyorum. Şampiyonluk yolunda bol şans dilerim."

BEŞİKTAŞ KARİYERİ

Beşiktaş formasıyla 117 maça çıkan Vincent Aboubakar, 60 gol atıp 14 de asist üretti. Kamerunlu golcü siyah-beyazlı takımda 2 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı.

