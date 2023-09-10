Vincent Aboubakar'dan büyük vefa! Beşiktaş için Katar'dan gelen teklifi reddetti...

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Beşiktaş'ta yeri doldurulması zor bir konumda bulunan Vincent Aboubakar, siyah-beyazlı ekip için yaz transfer döneminde adeta dev bir serveti elinin tersiyle itti.

Cristiano Ronaldo’nun Suudi Arabistan kulübü Al Nassr’a gitmesiyle Orta Doğu transfer piyasası ciddi şekilde hareketlendi ve bu yaz Arap Yarımadası'nda bulunan takımlar arka arkaya transferler yaptı.

Fanatik'in haberine göre; Katar Ligi ekibi Al Rayyan da, Kara Kartal’ın Kamerunlu yıldızı Vincent Aboubakar için girişimde bulunduğu ortaya çıktı.

9.5 MİLYON EUROLUK TEKLİF MASADAYDI

Katar kulübü, Beşiktaş’tan yıllık 3.1 milyon euro kazananAboubakar'a, senelik 8 milyon euro garanti ücret ve 1.5 milyon euro da şampiyonluk bonusu olmak üzere toplam 9.5 milyon euroluk teklifte bulundu.

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ABOUBAKAR, BEŞİKTAŞ İÇİN TEKLİFİ REDDETTİ

Kara Kartal’a geçtiğimiz sezonun devre arasında Al Nassr’la yollarını ayırması sonrasında kazandırılan Vincent Aboubakar, siyah-beyazlı ekibe yıllık 3.1 milyon euroya imza atmıştı.

31 yaşındaki Kamerunlu golcünün, Beşiktaş'tan ayrılmayı düşünmediği için Al Rayyan’dan gelen bu astronomik teklifi reddetti.

Yıldız futbolcu, Beşiktaş’ta 3 yılda alacağı ücreti, sadece 1 senede kazanma şansını elinin tersiyle iterek takımda kalmayı seçti.

ARŞİV - Vincent Aboubakar'ın Porto günleri...