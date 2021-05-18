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GeriFutbol Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar'dan itiraf: "Muazzam bir final"
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Futbol
Haber Giriş: 18.05.2021 - 22:55 | Son Güncelleme:

Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar'dan itiraf: "Muazzam bir final"

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Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar'dan itiraf: "Muazzam bir final"

Beşiktaş'ın Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar, Antalyaspor'u mağlup ederek kupaya uzandıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nın kazanmalarının takım adına muazzam bir başarı olduğunu belirten Aboubakar, "Bu kadar acı çektiğimiz, bu kadar sakatlık yaşadığımız, bu kadar sıkıntı yaşadığımız bir sezonu bu şekilde bitirmek gerçekten muazzam. Karşılığını aldık. Kendi adıma, Rosier adına, NKoudou adına çok mutluyum. Takım arkadaşlarım ve taraftarlar adına çok mutluyum." diye konuştu.

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