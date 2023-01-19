Vincent Aboubakar İstanbul'a geliyor! Beşiktaş'tan ne kadar kazanacak?

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Beşiktaş'ta üçüncü Vincent Aboubakar dönemi resmen başlıyor. 30 yaşındaki futbolcu dün bir kez daha Al Nassr kulübü başkanı ve yetkilileriyle görüşerek sözleşme feshinde anlaşmaya vardı.

Suudi ekibiyle 2.2 milyon Euro karşılığında el sıkışan yıldız futbolcu, siyah-beyazlı yönetime de müjdeyi verdi ve transferi konusunda hiçbir pürüzün kalmadığını belirtti.

ABOUBAKAR'DAN MESAJ: "DÖNMEYE HAZIRIM"

Beşiktaş, 'Yuvama dönmeye hazırım' diyen Kamerunlu forveti, yarın özel uçakla İstanbul'a getirecek. Cumartesi günü takımla ilk idmanına çıkacak olan 30 yaşındaki golcü, pazar günü deplasmanda oynanacak Kayserispor maçının 21 kişilik kadrosuna da dahil edilecek.

MAÇ BAŞI ALACAĞI ÜCRET BELLİ OLDU

Sabah'ın haberine göre; Beşiktaş, Aboubakar'a 2.5 + 1 yıllık kontrat ve sezon başına 2.5 milyon Euro ücretin dışında 5 bin Euro maç başı ve bonuslar ödeyecek.

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