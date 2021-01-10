Annesi Maobeal Alice Aboubakar'ı kaybettikten sonra ülkesi Kamerun'a giden ve bir süre takımdan uzak kalan Aboubakar, geçtiğimiz günlerde İstanbul'a dönmüş ve Çaykur Rizespor maçı kadrosunda yer almıştı.

Hatayspor karşılaşmasına 11'de başlayan ve bir kez de ağları sarsan golcü futbolcu, müsabakanın ardından düşüncelerini dile getirdi.

Annesini kaybettiği için çok üzgün olduğunu ancak kabullenmek gerektiğini belirten Vincent Aboubakar, "Garip duygular içindeyim. Hayat böyle, bunu kabul etmek lazım. Bundan sonra annem olmadan yaşayacağım. Başkanımıza, hocamıza, takım arkadaşlarıma, taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Beşiktaş benim ikinci ailem. Her gün antrenmana giderken bu duyguyu hissediyorum." diye konuştu.

"Başımızı öne eğmeyeceğiz"

İki takımın da hak ettiği bir maç olduğunu belirten ise Atiba Hutchinson, "İki taraf da hak ettiği 1 puanı aldı. Başımızı öne eğmeyeceğiz. Kupa maçına odaklanacağız. Şampiyonluk kafamızın bir köşesinde her zaman var." şeklinde konuştu.