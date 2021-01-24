Vincent Aboubakar: "Ersin Destanoğlu, Sergen Yalçın'ın güvenini kazandı"

Genç kaleci Ersin'in, Sergen Yalçın'ın güvenini kazandığını belirten Vincent Aboubakar, "Ersin, Sergen Hoca'nın güvenini kazandı. Önünde daha uzun bir kariyer var. Bu maçta çok iyiydi, böyle devam ederse milli takım ve daha büyük Avrupa takımları onu bekliyor. Şampiyonluk konuşmak için erken. Haftada iki maç oynamak çok zor ve toparlanma süremiz çok az. Tek amacımız kalan 20 maçı iyi geçirmek ve şampiyon olmak." dedi.

"TOP TOPLAYICILIK YAPIYORDUM"

Ersin Destanoğlu ise "Aboubakar, çok iyi bir golcü. Gollerini canlı görmek biz gençler için çok güzel bir şey. Aynı takımı paylaştığımız için de mutluyum. Önceki döneminde oynarken top toplayıcılık yapıyordum. Benfica'ya attığı golde tam o kalenin arkasındaydım. Deli sevinmiştik." diye konuştu.