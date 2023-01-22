Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLDÜNYA KUPASIPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Vincent Aboubakar: "Beşiktaş'ın hak ettiği yer zirvedir"

Güncelleme Tarihi:

#Beşiktaş#Vincent Aboubakar#Süper Lig
Vincent Aboubakar: Beşiktaşın hak ettiği yer zirvedir
Oluşturulma Tarihi: Ocak 22, 2023 19:20

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Kayserispor'u 2-0 mağlup eden Beşiktaş'ta oyuncular Salih Uçan ve Vincent Aboubakar açıklamalar yaptı.

Haberin Devamı

Beşiktaşlı oyuncular Salih Uçan ve Vincent Aboubakar, Kayserispor maçının ardından konuştu.

Şampiyonluk yolunda her maçın zor olduğunu söyleyen Salih Uçan, "Şampiyonluğa giden yolda her maç zor, deplasmanlar daha zor. Maç kazanmak kolay değil." dedi.

Beşiktaş'a döndüğü için çok mutlu olduğunu belirten Vincent Aboubakar, "Öncelikle başkanımıza, menajerime, hocamıza, takım arkadaşlarıma, taraftarlarıma teşekkür ediyorum 3. defa gelmemi sağladıkları için. Beşiktaş'a gelmek gururdur. Şampiyonluk için oynamak benim için çok önemli. Beşiktaş'a döndüğüm için çok mutluyum. Beşiktaş benim için her zaman bir seçenek. Buradaki herkesi tanıyorum. Beşiktaş benim ailem. Takımda kazanma ruhu var. Devam edeceğiz kazanmaya. Zor bir lig. Beşiktaş'ın hak ettiği yer her zaman zirvedir, şampiyonluklardır." diye konuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşiktaş#Vincent Aboubakar#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!

9 İDDİA 9 GERÇEK | Yüzümüzü nasıl yıkamalıyız

9 İDDİA 9 GERÇEK | Yüzümüzü nasıl yıkamalıyız?

#Sağlık
Lüks mutfakların karanlık yüzü

Lüks mutfakların karanlık yüzü

#Noma
BİR SORUDAN FAZLASI | Kardeşimin yanında hep gölgede kalıyorum, ben nerede yanlış yaptım

BİR SORUDAN FAZLASI | Kardeşimin yanında hep gölgede kalıyorum, ben nerede yanlış yaptım?

#Kardeş Kıskançlığı