Vincent Aboubakar: "Beşiktaş'ın hak ettiği yer zirvedir"

Haberin Devamı

Beşiktaşlı oyuncular Salih Uçan ve Vincent Aboubakar, Kayserispor maçının ardından konuştu.

Şampiyonluk yolunda her maçın zor olduğunu söyleyen Salih Uçan, "Şampiyonluğa giden yolda her maç zor, deplasmanlar daha zor. Maç kazanmak kolay değil." dedi.

Beşiktaş'a döndüğü için çok mutlu olduğunu belirten Vincent Aboubakar, "Öncelikle başkanımıza, menajerime, hocamıza, takım arkadaşlarıma, taraftarlarıma teşekkür ediyorum 3. defa gelmemi sağladıkları için. Beşiktaş'a gelmek gururdur. Şampiyonluk için oynamak benim için çok önemli. Beşiktaş'a döndüğüm için çok mutluyum. Beşiktaş benim için her zaman bir seçenek. Buradaki herkesi tanıyorum. Beşiktaş benim ailem. Takımda kazanma ruhu var. Devam edeceğiz kazanmaya. Zor bir lig. Beşiktaş'ın hak ettiği yer her zaman zirvedir, şampiyonluklardır." diye konuştu.